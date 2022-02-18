瑞典國會外交政策辯論 台灣民主獲跨黨派支持

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩17日專電）瑞典國會16日進行年度外交政策的辯論，辯論中多次提到台灣，大多數政黨都提出對台灣支持的發言，瑞典外交部長林德也罕見地對台灣議題做出正面回應。

瑞典國會16日進行年度外交政策辯論，除了目前最迫切的烏克蘭議題之外，台灣議題也備受討論。

自由黨（Liberal Party）的代表佛瑟爾（Joar Forssell）質問外交部長林德（Ann Linde），中國這個世界上最危險的獨裁政權，不斷派軍機擾台，威脅台海安全並試圖影響台灣政治自由，瑞典政府是否譴責中國對台灣的惡意挑釁。

林德在第一回合問答時，因為時間不夠而沒有回答；但佛瑟爾在第二輪時再次提出同樣問題，追問林德瑞典政府是否譴責中方行為。

林德回答，中國這樣威脅台灣很令人遺憾，瑞典政府基本上會在維護瑞典與歐盟的利益下支持台灣，也支持台灣參與國際事務，但瑞典政府依然遵循一中政策，不會承認台灣的國家地位。

瑞典民主黨（Sweden Democrats）代表葉米爾森（Aron Emilsson）表示，他個人與瑞典民主黨都強烈譴責中國的行為，他說，中國方面要為雙方衝突升級負責，他希望可以對中國做出更直接的批評。

中間黨（Center Party）的代表隆格蘭（Kerstin Lundgren）表示，中間黨維持跟去年同樣的立場，要提高台灣的地位，將瑞典以商業為主的駐台機構「瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處」升級為「瑞典之屋」（House of Sweden），增進雙邊交流，中間黨也積極的推動台瑞雙邊自由貿易，隆格蘭本人也希望可以在今年春天拜訪台灣。

對於立陶宛挺台議題，隆格蘭也表示，瑞典應該繼續加強跟立陶宛的交流並支持立陶宛。

對於中國軍機侵犯台灣領空，隆格蘭說，若是中國入侵台灣，中間黨認為台灣區域理所當然該受到防衛。

其他政黨也在發言中提到中國對世界安全的威脅，包括溫和黨（Moderate Party）的瓦馬克（Hans Wallmark）以及基督教民主黨的代表阿達克土森（Lars Adaktusson）都提到新疆、香港受到的人權迫害以及中國對台的民主威脅。

阿達克土森用了「獨立」形容台灣。

佛瑟爾表示，不管喜不喜歡，根據政治學定義，台灣是一個國家，有自己的人民、領土與功能健全的政府，台灣在全球民主指數報告中排名第8。

台灣的人民有權利用自由民主的方式決定自己的未來，但面對中國的軍事威脅，很多人無法自由的選擇。

溫和黨的議員羅森堡（Hans Rothenberg）更進一步質問執政黨，瑞典政府承認巴勒斯坦，為何不承認台灣，也沒有像支持烏克蘭那樣支持台灣。

瑞典民主黨的議員威雪（Markus Wiechel）表示，中國不斷威脅世界民主，包括民主指數排名第8的國家台灣，台灣值得瑞典的全力支持。

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在野黨從香港議題開始就更公開表達對台灣支持，而執政的社會民主黨（Social Democratic Party）今年對台灣議題的態度較去年更為公開、正面。

發言挺台的議員佛瑟爾、隆格蘭、阿達克土森都是歐、美、日等國國會議員跨國組成的國會聯盟「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）的成員。（編輯：高照芬）1110218