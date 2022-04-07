裴洛西確診COVID-19無症狀 亞洲行將延期
2022/4/7 23:32（4/8 08:40 更新）
美國眾議院議長裴洛西確診COVID-19。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西
（Nancy Pelosi）的發言人今天說，裴洛西已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。
裴洛西小檔案
生日：1940年3月26日
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。
經歷：
- 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
- 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
- 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
- 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
- 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
- 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
- 2019年，再任眾議院議長
資料來源：維基百科
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日本富士新聞網（FNN）稍早獨家報導，裴洛西將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110407
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