更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍
國際

烏克蘭富商發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠
運動

陳念琴痛擊地主選手拜松 泰國拳擊國際公開賽奪冠

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土431例分布18縣市 中症增4例
首頁 / 國際

裴洛西確診COVID-19無症狀 亞洲行將延期

2022/4/7 23:32（4/8 08:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國眾議院議長裴洛西確診COVID-19。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
美國眾議院議長裴洛西確診COVID-19。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西

裴洛西小檔案

生日：1940年3月26日

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。

經歷：

  • 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
  • 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
  • 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
  • 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
  • 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
  • 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
  • 2019年，再任眾議院議長

資料來源：維基百科

看更多
關閉
（Nancy Pelosi）的發言人今天說，裴洛西已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，目前無症狀，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。

日本富士新聞網（FNN）稍早獨家報導，裴洛西將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110407

延伸閱讀
日媒：美眾院議長裴洛西改行程訪台灣 表達對台支持美多名官員近期染疫 眾院議長、華府市長也確診會吾爾開希 裴洛西：台灣是心中極為特別的地方裴洛西：美國與台灣同在 致力維護自由安全與人權瑞典國會與歐洲議會組團訪台 蔡總統將接見
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載