日媒：美眾院議長裴洛西改行程訪台灣 表達對台支持
2022/4/7 10:00（4/7 10:27 更新）
日本富士新聞網獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（圖）將訪問台灣。（圖取自facebook.com/pelosiforcongress）
（中央社台北7日電）日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。
富士新聞網報導引述消息人士的說法，裴洛西
將在8日由美出發，10日與岸田文雄會談後，取消原定訪問韓國的行程，前往台灣。
裴洛西小檔案
生日：1940年3月26日
全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身自美東巴爾的摩的義大利裔家庭，曾因在中國抗議六四屠殺而被拘捕並關押過數日。
經歷：
- 1967至1971年，擔任兩屆巴爾的摩市長後放棄連任
- 1987年起擔任加州眾議員，是當時職位最高的女性聯邦官員。
- 1992年，獲中國民主教育基金會頒發第7屆傑出民主人士獎
- 2003年，成為眾議院少數黨領袖，是首位女性眾議院少數黨領袖。
- 2007年，成為美國國會成立218年來首位女性美國眾議院議長
- 2010年，卸任眾議院議長，續擔任少數黨領袖
- 2019年，再任眾議院議長
資料來源：維基百科
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報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，導致中國以武力改變現狀的擔憂，台海局勢成為矚目焦點。美國政府為表明對台支持，緊急決定調整行程，原定訪韓計畫因訪台而取消。
裴洛西若訪台，將是1997年後近25年來另一位訪台的美眾院議長。眾院議長是美國總統繼承順位的第2位。
1997年，時任眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾率領國會議員訪問團來台，會晤當時的總統李登輝。（編輯：廖漢原）1110407
圖為前總統李登輝（左）1997年在總統府接見時任眾院議長金瑞契（右），兩人就中美關係廣泛交換意見。（中央社檔案照片）
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