美眾院議長裴洛西傳訪台 游錫堃：非常歡迎

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（中央社記者范正祥台北7日電）日本媒體報導，美國眾議院議長裴洛西擬訪問台灣。立法院長游錫堃今天接受廣播訪問時表示，雖然他知道一點點，但不方便講；裴洛西若訪台，具有非常重大意義，非常歡迎。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

游錫堃上午接受廣播「POP搶先爆」專訪時指出，裴洛西的行程，必須尊重美國發布的消息，「所以我現在不方便講什麼，雖然有知道一點點、一點點，但是不方便講。」

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談及裴洛西如果訪問台灣，游錫堃指出，具有非常重大意義，裴洛西的閱歷非常豐富，美國是全球最富強的民主先進國家，美國眾議院是全球國會中的龍頭，美國眾議院議長等於是龍頭中的龍頭，他身為立法院長，當然非常歡迎裴洛西能夠訪台。

若裴洛西訪台，是否想與她交流。游錫堃表示，完全尊重美國安排與規劃，美國也會考慮國際反應，尊重美國的安排。（編輯：謝佳珍）1110407