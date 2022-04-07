裴洛西梅南德茲等人傳訪台 外交部：適時對外說明

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（中央社記者溫貴香台北7日電）外交部今天答覆美國眾議院議長裴洛西、參議院外委會主席梅南德茲將訪台晉見總統蔡英文等問題表示，對於相關人士的邀訪，如有具體進展，外交部會在適當時候對外說明。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

外交部發言人歐江安上午回答媒體提問表示，外交部洽邀美國各層級的官員與政要訪問台灣，一向是外交部對美工作重要的一環，外交部與駐美各館處也都持續推動洽邀美國的官員與政要訪問台灣。

她進一步說，但是對於相關人士的邀訪，如果有具體的進展，外交部會在適當的時候對外說明。

針對媒體提問美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）將於4月15日訪台晉見蔡總統、美國聯邦眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）近期內訪台等相關事宜，歐江安表示，政府一向歡迎美國國會議員不管是眾議員或是參議員訪問台灣，這也都是外交部重要的工作項目。

她表示，不論是外交部或駐美代表處也會持續與美國友人維持良好的互動與交流，如果有進一步的消息，外交部會適時對外說明。

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被詢及美國財政部長葉倫與美副國務卿雪蔓不約而同提到如果中國犯台將祭出制裁，歐江安表示，再次感謝美國政府持續傳達美國對於台灣安全堅定的支持與承諾，拜登政府上任以來，已經多次重申會恪守台灣關係法與六項保證，不斷重申美國對台灣的支持是堅若磐石。

她並說，在目前俄羅斯與烏克蘭的情勢不斷升高當中，美方還是高度關注台灣海峽的和平與穩定，政府會持續堅定推動自我防衛的能力，同時也會強化與美國、理念相近國家緊密的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及促進不論是台灣海峽、整個印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：黃國倫）1110407