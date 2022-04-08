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疫情111/300

美多名官員近期染疫 眾院議長、華府市長也確診

2022/4/8 02:12（4/8 07:26 更新）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西的發言人今天表示，裴洛西確診COVID-19，成為華府權力高層最新一位染疫人士。華府市長鮑賽今天篩檢結果也是陽性。

法新社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）的發言人哈米爾（Drew Hammill）在推特（Twitter）上寫道，現年82歲的裴洛西已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且打過追加劑，目前沒有症狀。

日本富士新聞網（FNN）之前獨家報導，裴洛西將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。但在染疫後，她率領的國會代表團亞洲行將因此延後。

除了裴洛西，49歲的華府市長鮑賽（Muriel Bowser）今天也驗出陽性結果。

白宮表示，79歲的總統拜登（Joe Biden）昨晚篩檢結果為陰性。

在上週末華府一場晚宴後，數名與會國會議員本週相繼確診，拜登內閣中也有至少兩名成員染疫，為69歲的司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和50歲的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

裴洛西在美國總統繼任順序中排名第二，僅次於副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（譯者：楊昭彥）1110408

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