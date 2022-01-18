歐洲議會40議員致函歐盟 籲團結力挺立陶宛抗中

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歐洲議會40位議員17日致函歐洲理事會及歐盟主席，強調各成員國有獨立發展對台關係的權利，並呼籲歐盟團結支持立陶宛。圖為歐盟旗幟。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）歐洲議會40位議員昨天致函歐洲理事會及歐洲聯盟主席，強調各成員國有獨立發展對台關係的權利，並呼籲歐盟團結支持立陶宛和採取行動，捍衛歐洲免受中國恐嚇。

斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）今天在社群媒體發文，表示她1月17日向歐盟領導人發出一封跨黨派連署信函，強調面對中國脅迫，歐盟必須支持立陶宛，並捍衛單一市場的原則。若歐盟不採取行動，將使中國未來更加膽大妄為。

這封信函有40位議員連署，包括歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）、先前率領歐洲議會史上首次訪台官方代表團的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）、歐洲議會首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告議員魏莫斯（Charlie Weimers）等。

這封連署信致函包括歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等人。

連署信函譴責中華人民共和國對立陶宛的政治和經濟脅迫，並呼籲歐盟領導人明確表示聲援立陶宛並提供一切必要的支持。中國官員咄咄逼人的言論，以及禁止立陶宛製造和其他與立陶宛有關的國家產品進入中國市場，這種作法不僅違反國際和世界貿易組織（WTO）規則，且影響歐盟單一市場，因此此事必須由歐盟共同解決。

信函指出，這並非中國首次脅迫歐盟成員國，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）2020年訪問台灣也招來北京施壓，立陶宛因和台灣最近決定互設代表處受中國脅迫，議員們譴責中國干涉成員國獨立發展對台關係的權利。

這封信提到2021年10月歐洲議會通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，鼓勵歐台加強經濟、科學、文化、政治、人文交流、會議與合作外，當時歐洲議會也表達明確的政治立場，歡迎在立陶宛設立「台灣代表處」。

議員們強調，如果歐盟不對中國的行動做出回應，中國未來恐對立陶宛或其他歐盟成員國採取進一步的脅迫並削弱歐盟的團結，因此敦促歐盟發揮領導作用，不能允許中國破壞歐盟的基本價值觀和原則。

歐盟27國外長1月14日曾在法國布勒斯特（Brest）討論歐盟與中國關係，波瑞爾會後表示，成員國在會議中同意表達對立陶宛的「明確支持」，但他沒有說明歐盟打算採取何種具體的反制措施。（編輯：陳惠珍）1110118