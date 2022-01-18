更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增10例、境外移入44例 桃園1個案感染源不明
首頁 / 國際
歐洲議會挺台
新聞專題
歐洲議會挺台1/59

反墮胎議員當選議長 歐洲議會歷來最年輕領袖

2022/1/18 21:21（1/18 21:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐洲議會議員18日推選新任議長，梅特索拉高票當選，是歐洲議會歷來最年輕議長。圖取自（facebook.com/roberta.metsola）
歐洲議會議員18日推選新任議長，梅特索拉高票當選，是歐洲議會歷來最年輕議長。圖取自（facebook.com/roberta.metsola）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社史特拉斯堡18日綜合外電報導）歐洲議會議員今天推選新任議長，儘管馬爾他籍的梅特索拉反墮胎立場引發爭議，不過這位中間偏右第一副議長最後高票當選，也是歐洲議會歷來最年輕議長。

法新社報導，經由主要黨團磋商達成協議後，梅特索拉（Roberta Metsola）以458票壓倒性優勢，成為歐洲議會（European Parliament）第3位女性議長。

梅特索拉現年43歲，她是歐洲議會最大的歐洲人民黨（European People's Party）成員，也是歐洲議會歷來最年輕議長，今天正好是她的生日，議會同僚高唱「生日快樂」並祝賀她當選。

她發表就任演說指出：「未來數年，歐洲各地民眾指望歐洲議會的領導和指引，而其他人將繼續考驗我們的民主價值及歐洲原則的極限，對於輕易且快速崛起的反歐盟論述，我們必須反擊。」

不過這位4個孩子的媽也因她的反墮胎立場招致部分歐洲議會同僚的批評。馬爾他人普遍反墮胎，而且是墮胎仍完全非法的唯一歐盟會員國，梅特索拉猶如其他馬爾他籍歐洲議會議員，每當表決墮胎視為人權的決議案，向來投下反對票或棄權。

不過歐洲議會主要黨團私下達成協議，也就是梅特索拉當選議長領導歐洲議會至2024年中，早就喬好了。

歐洲議會議長是歐盟機構的頂尖職務之一，不過常常遭批沒有實權。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110118

延伸閱讀
歐洲議會議長病逝 曾是義大利知名媒體人歐洲議會40議員致函歐盟 籲團結力挺立陶宛抗中歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀