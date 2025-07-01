六都上半年房市交易量創8年新低 房仲：下半年續冷

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（中央社記者何秀玲台北1日電）地政局今天公布全台六都合計6月建物買賣移轉棟數，合計為1萬8095棟，月增5.2%、年減24%；房仲指出，6月房市多空交雜，尤其銀行核貸仍嚴，購屋族心態保守，今年上半年六都買賣移轉棟數共計10萬202棟，年減26.6%，創近8年同期新低。

展望下半年，房仲普遍認為，市場交易難度明顯提升，下半年房市也難樂觀。

觀察六都6月買賣移轉棟數，分別為台北市2037棟、月增17.6%、年減22.2%；新北市4211棟、月減12.6%、年減21.6%；桃園市3639棟、月增11.4%、年減21.6%；台中市3122棟、月減7.9%、年減33.9%，台南市2139棟、月增23.1%、年減10.8%；高雄市2947棟、月增30.7%、年減27.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6月買賣移轉棟數較上月增加，主要是關稅戰宣布暫緩後股市回穩，出口貿易也因拉貨潮湧現開出紅盤，市場信心小幅反彈；但與去年同期的多頭熱絡相比，今年6月房市多空交雜，上半年六都累計量能約10萬棟，較去年同期少了約3.6萬棟，量縮逾1/4，顯示房市觀望氛圍仍濃厚。

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展望後市，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接折扣退還一定金額給已購戶，顯示新案市場面臨全台買氣冷颼颼，價格已出現下修力道。

她說，只是目前未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動市場，有待觀察。至於成屋市場，受限買家出手謹慎，屋主心態逐漸調整，也有出現市場修正幅度；不過貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，甚至殃及新青安市場，對目前剛需、首購買盤為主的市場是一大硬傷，以此推估，購屋人趨於謹慎觀望，下半年交易量也不容樂觀。（編輯：翟思嘉）1140701