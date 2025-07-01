加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
首頁 / 運動

韋宏亮社會隊磨1年成中職狀元 周宗志點自律重要性

2025/7/1 18:19（7/1 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北凱撒棒球隊19歲投手韋宏亮（圖）在6月30日中職選秀會上獲台鋼雄鷹指名、成為選秀狀元。（中央社檔案照片）
新北凱撒棒球隊19歲投手韋宏亮（圖）在6月30日中職選秀會上獲台鋼雄鷹指名、成為選秀狀元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）新北凱撒19歲投手韋宏亮高中畢業磨練1年拚選秀，成睽違14年無旅外資歷的投手中職狀元。總教練周宗志分享韋宏亮的不同和成長，也認為無論在哪，自律都是成功不可或缺的條件。

韋宏亮在鶯歌工商棒球隊時期就有很好的條件，但後來因為動刀休養，直到高三木棒聯賽復出，畢業後沒有投入職棒選秀，選擇到社會隊新北凱撒棒球隊磨練，昨天中職選秀會上獲台鋼雄鷹指名，成為繼2011年林晨樺後，再有不具旅外資歷的投手當狀元。

新北凱撒總教練周宗志接受中央社記者訪問時提到，先前在穀保家商執教時，曾在玉山盃聯隊帶過韋宏亮，在韋宏亮畢業前夕與鶯歌工商總教練王傳家聊天，談到希望讓韋宏亮到新北凱撒，可以就近照顧，也對投手的訓練算有信心。

周宗志表示，韋宏亮高三復出後，王傳家都有嚴格控管用球數，避免強度還沒到再度受傷，他也跟韋宏亮本人談過，詢問是否願意先到新北凱撒磨練1年再選秀，印象中講不到2分鐘、韋宏亮馬上就答應了，「謝謝球員和王傳家教練願意信任，昨天選秀可以有好的結果，也算不負所托。」

google news透過 Google News追蹤中央社

被問起韋宏亮的成長，周宗志表示，高中剛畢業那段時間，韋宏亮投球很單純、不太會思考，進到球隊後，搭配的捕手有成棒資歷，加上陣中有具職棒資歷的投手洪心騏、吳丞哲，會分享投球觀念、配球，給很多建議，讓韋宏亮在1年的時間內，成長到足以對面成棒層級的打者，而且本來投球膽量就很好，在新北凱撒扛起救援投手角色。

高中畢業即投入選秀，或者先到大學、社會隊磨練再挑戰，一直以來都有很多不同的討論和觀點，但周宗志認為，不管進到中職、日職、去到美職，或者留在大學和社會隊，無論環境及身分，最重要的是球員的自主和自律性，唯有不斷鞭策自己，才能繼續在這條路上走下去。（編輯：張雅淨）1140701

韋宏亮
雄鷹選韋宏亮、朱盟沒想到都如願 洪總直呼意外張育豪獲悍將指名當榜眼 選前呼聲高非壓力是肯定
周宗志
林鴻祥2年空白期周宗志拉一把 重回投手丘拚進職棒邱郡想拚的心更堅定 兼顧長打上壘率三度挑戰選秀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：