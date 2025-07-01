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炸彈氣旋侵襲雪梨 澳洲沿海地區居民急撤離

2025/7/1 21:55
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（中央社雪梨1日綜合外電報導）「炸彈氣旋」今天侵襲澳洲人口最稠密的新南威爾斯州，強風豪雨迫使澳洲的航空公司取消了國內航班，部分沿海社區居民則收到疏散警告。

路透社報導，澳洲當局今天警告新南威爾斯州（New South Wales）部分地區，未來24小時內將出現更加惡劣的天氣，預計降雨量達到250毫米，且可能出現風速每小時125公里的強風。

住在海岸侵蝕高危險區域的居民已收到撤離通知，在新南威爾斯州的中北岸（Mid North Coast）地區，數個社區收到輕度洪災警告。

雪梨機場（Sydney Airport）網站顯示，澳洲航空公司（Qantas Airways）取消了至少11架從雪梨起飛的國內航班，維珍澳洲航空（Virgin Australia）取消了12架航班。國際航班則未受影響。

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澳洲氣象局說，這個氣旋預計在明天出海移動至塔斯曼海（Tasman Sea），然後在3日前減弱。

資深氣象學家瑞德（Helen Reid）表示，破壞性強風與大浪對多個沿海地區的影響將持續到明天。（譯者：吳柏緯/核稿：陳正健）1140701

#海地
#雪梨
#新南威爾斯州
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