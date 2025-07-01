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微程式擬7月底上市 半導體感測控制營收比重拚3成

2025/7/1 16:36（7/1 16:46 更新）
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微程式資訊預計7月底掛牌上市，1日舉行媒體交流會，董事長吳騰彥（圖）表示，半導體感測控制產品營收比重希望能於2、3年內達到3成目標。中央社記者張建中攝 114年7月1日
微程式資訊預計7月底掛牌上市，1日舉行媒體交流會，董事長吳騰彥（圖）表示，半導體感測控制產品營收比重希望能於2、3年內達到3成目標。中央社記者張建中攝 114年7月1日
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（中央社記者張建中台北1日電）微程式資訊預計7月底掛牌上市，董事長吳騰彥表示，半導體感測控制產品今年營收可望有不錯成長，希望營收比重能於2、3年內達到3成目標。

微程式今天舉行媒體交流會，吳騰彥說，微程式成立於1995年12月，至今接近30年，目前產品線包含電子支付、智慧設備及半導體感測控制3大類。

其中，電子支付業務主要是提供公共自行車、停車場維運管理平台，營收來自服務收入。智慧設備業務提供公共自行車硬體設備、停車場硬體設備及三電系統硬體設備。

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吳騰彥表示，微程式的公共自行車租賃系統已在13縣市建置，服務超過10萬輛，停車場解決方案的全台市占率約18.7%。

半導體感測控制業務，則提供振動感測、氣體與溫溼度感測、磁場監測系統、RFID辨識讀取設備等。吳騰彥指出，隨著產品更趨多元化，且逐步通過客戶驗證，開始出貨，今年營收可望有不錯成長，希望營收比重能於2、3年內達到3成目標。（編輯：楊蘭軒）1140701

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