加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
首頁 / 生活

80歲嬤命危想回老家 彰基救護車500公里護送回台東

2025/7/1 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化1日電）80歲蔡姓阿嬤被轉介居家安寧服務，因呼吸衰竭及肺炎入院，為完成阿嬤回台東長濱老家心願，彰基救護車載著阿嬤，花約4個半小時奔馳500多公里，護送阿嬤回老家走完人生路。

彰化基督教醫院老人醫學科主任王志仁今天接受媒體聯訪時說，80歲蔡姓阿嬤去年因身體衰弱轉介居家安寧服務，今年6月底因呼吸衰竭及肺炎入院，阿嬤住院後說想要回老家，醫院團隊立即啟動居家安寧轉銜，讓她能回家完成生命最後旅程。

為安排蔡姓阿嬤回到台東長濱老家，彰基醫院老人醫學科專科護理師翁雯麗說，阿嬤是阿美族人，因病與中部家人同住，當阿嬤說要回長濱老家時，團隊都以為在開玩笑，不過為完成她的心願，仍舊安排救護車送阿嬤回家。

google news透過 Google News追蹤中央社

彰基醫院人員告訴中央社記者，由於阿嬤狀況不穩定，運送時間也不能太長，除在車上準備氧氣設備外，也規劃好路線，從彰化一路南下開到台南，再從台南走南迴公路，朝台東前進，6月21日中午12時出發，救護車鳴笛載著戴氧氣面罩的阿嬤，以最快速度趕路，大概在下午4時30分左右，抵達蔡姓阿嬤位在長濱竹湖村老家。

彰基人員指出，當救護車抵達竹湖村，阿嬤家人已在住處門口守候，蔡姓阿嬤看到老家也露出笑容，當天晚上就在家人及護理師陪伴下，走完人生最後一段路，阿嬤家人事後也打電話感謝醫院，幫阿嬤完成心願。（編輯：陳仁華）1140701

#王志仁
#彰基醫院
#彰化基督教醫院
#呼吸衰竭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：