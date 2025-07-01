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中國民航禁不符規行動電源 冒出認證貼紙黑市

2025/7/1 15:01
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（中央社記者李雅雯上海1日電）中國民航局禁止旅客攜帶缺少3C標誌認證行動電源上飛機，新規發布後，大量行動電源被留置機場，竟也衍生認證貼紙加工黑市生意，用一張貼紙讓違規轉為合規。

中國民航局6月26日發布新規要求，禁止乘坐境內航班旅客攜帶沒有3C標誌（China Compulsory Certification，中國強制性產品認證）、3C標誌不清晰、被召回型號或批次的行動電源（或稱充電寶）上飛機。

據每日經濟新聞1日報導，多家網路商店、印刷廠違規販售3C標誌認證貼紙，最低價格僅人民幣5元（約新台幣20元），消費者不需要提供任何證明，另也有商家販賣參數貼紙，讓違規轉為合規、通過安檢。

有多個店家表示，可以承接行動電源3C標誌認證貼紙客製化服務，不需要提供任何佐證資料，僅需要提供尺寸大小即可。店家強調，只要貼上貼紙，一定可以順利地通過機場安檢，攜帶行動電源上飛機。

一間深圳印刷廠家表示，業務以訂製為主，客戶提供檔案後生產。被問及3C標誌生產成品細緻度時，這名廠家說，標籤印刷品質沒有問題，大的、小的等尺寸都有，100萬個標籤大概要價700至800元。

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中國質量認證中心相關人員表示，3C標誌屬於國家專有的證明性標記，由獲得授權的認證機構負責統一印刷製作和發放，普通商家、廠家均沒有銷售、生產資格，「淘寶等電商商家是不允許賣這種標準規格標誌的」。

報導提到，3C標誌貼紙加工問題被關注後，部分平台網路連結已經下架，倘若進一步地與店家溝通、聯繫，還是可以透過其他方式下單、交易。這類生產涉及法律紅線，不合規的行動電源被帶上飛機，若真釀成飛安事故，假貼紙生產者也要負連帶責任。（編輯：周慧盈）1140701

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