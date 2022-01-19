馬克宏歐洲議會主席演說 聚焦暖化與威權干涉

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）作為歐盟輪值主席國元首，法國總統馬克宏今天在歐洲議會發表演說，闡述歐盟氣候、邊界安全等優先政策。面對議員詢問，他也表明，若無法杜絕維吾爾強迫勞動，就不會有歐中協議。

馬克宏（Emmanuel Macron）從新任歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）手中接過發言權後，先向11日病逝的前議長薩索里（David Sassoli）致意。

馬克宏在演說中提及歐盟的「3項承諾」— 民主、和平與進步，表示在過去10年間，即使面對危機阻撓，歐盟也信守承諾。

但「我們這世代，再次發現了法治國家的脆弱」，其中令人擔憂的發展，包括威權政體的干涉，及部分會員國企圖動搖特定基本人權。他說，「法治國家終結之時，便是威權政體歸來之日」。

他希望能更新20年前通過的歐洲聯盟基本權利憲章，更點名加入環境保護以及將「自願終止懷孕」（IVG）視為基本人權等條文。

馬克宏強調歐洲團結是無可比擬的力量，也提出歐盟面臨的挑戰，而氣候為「首要世紀挑戰」，他重申對抗全球暖化，並強調徵收碳關稅或出售排放許可證的「碳邊境調整機制」（CBAM），以確保各國執行同等強度減排措施。

第二個世紀挑戰則是「數位革新」，馬克宏瞄準「建構真正的數位單一市場」，以「協助歐洲巨擘」；他也提及避免大型平台阻擋競爭者出現的「不公平」商業行為。

馬克宏接著提到歐盟第三個挑戰，也就是邊界安全以及移民潮控管。他呼籲與北約合作，定義安全政策，並與莫斯科進行直接對話。他對鄰國緊張的升溫感到遺憾，擔心「重回悲劇與戰爭」。

此外，為「平衡勢力」，非洲也是歐盟的優先要務。馬克宏提出與非洲透過「新協議」建構「新盟友」，包括教育、衛生、氣候等提議，同時協助打擊恐怖主義與人蛇偷渡網絡。

馬克宏演說結束後，與歐洲議員的問答環節旋即登場，部分議員不留情面，特別是自家法國人，火力全開提出質疑。

法國總統候選人、綠黨議員賈多（Yannick Jadot）批評馬克宏言而無信，表示他只會說大話，5年總統任期內卻沒有說到做到，「你將成為史上一位對氣候毫無作為的總統」。

法國極右派「國民聯盟」（RN）主席暨歐洲議員巴德拉（Jordan Bardella）則痛批馬克宏，「讓歐洲變成華盛頓的後花園、北京的獵物、非洲的旅館」。他與其後發言的極左派不屈法國（LFI）法籍歐洲議員歐布瑞（Manon Aubry）都指責馬克宏「犬儒」、「輕視」、「傲慢」。

對於議員的批評，馬克宏也強力回擊，他表示法國全心投入碳中和，並身處對抗地球暖化的前線，「你不能否認，否則就是欺騙」。馬克宏諷刺巴德拉的發言是「極有條理的亂說話」，也要求歐布瑞不要把混淆歐洲議會與法國大選。

而面對歐洲目前應對移民危機效率不足的指控，他則強調應該改善對外邊境保護政策與移民返鄉政策。此外，歐盟內的男女平權、歐盟預算等，也是議員質問議題。

另外，會議接近尾聲時，馬克宏特別提到歐洲防禦，表示歐盟應該要有共同軍事策略，包括在非洲沙赫爾（Sahel）與地中海的共同軍事行動或歐洲防禦基金等。此外，馬克宏也表達對維吾爾族以及與中國協議的立場，「若禁止強迫勞動的公約沒有獲得批准，則不會有（中國）投資協議」。

由於法國議員偏向對馬克宏國內政策的批評，不僅議長梅特索拉現場數次提醒請議員專注歐盟事務，法國多位政治領袖與德國籍的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）更指責賈多等法籍歐洲議員不該把大會變成法國國民議會，兩方攻防也意外成歐洲議會的焦點。（編輯：黃自強）1110119