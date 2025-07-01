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外資買超471億元創今年次高 搶進台積電鴻海金融股

2025/7/1 18:31（7/1 18:51 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北1日電）台股今天在台積電等權值股強勁彈升下，上漲297.7點，收在22553.72點，站上短、中、長期均線，成交值擴增至4031.59億元。外資買超471.54億元，買超金額為今年來次高，買超前10名以金融股居多，還有台積電和鴻海2大權值股。

台積電等權值股今天扭轉昨天尾盤下殺的頹勢，展開強勁反彈走勢，台積電上漲25元，收在1085元，貢獻大盤201點，市值達新台幣28.13兆元。

聯發科收在1275元，上漲25元。鴻海上漲4.5元，收在165.5元。廣達上漲6.5元，收在281元。台達電收在428元，上漲15元。台積電等漲幅皆逾2%，為推升台股強漲一大動力。

外資及陸資今天大舉買超471.54億元，買超金額為今年來次高，僅次於1月6日的520.06億元，並為史上第11高水準。自營商買超89.94億元，投信賣超45.7億元。三大法人合計買超515.78億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以金融股居多，有中信金、元大金、兆豐金、彰銀、新光金及華南金。此外，還有台積電和鴻海2大權值股。

在外資買超推升下，中信金等金融股股價全面收高，漲幅約0.31%至2.41%不等。台積電和鴻海也都上漲逾2%。外資其餘買超前10名還有神達和聯電。

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外資賣超前10名有仁寶、寶成、華航、第一金、元大台灣50、興能高、群光、旺宏、和碩及元大台灣50反1。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，新台幣升值恐不利出口商營收與獲利表現，此外，晶片關稅尚未確定，都是牽動台股後市的重要因素，相關效應值得留意。（編輯：楊蘭軒）1140701

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