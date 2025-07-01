6月PMI緊縮展望保守 關稅及新台幣升值雙重壓力籠罩

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）高額對等關稅90天豁免期將至，加上新台幣升值壓力罩頂，均讓廠商展望趨於保守。中經院今天公布6月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），回跌1.4個百分點至49.6%，再度呈現緊縮。

中經院指出，時序接近美國高額對等關稅暫緩期截止日，考量交期與航運不確定性，製造業接單與生產保守，6月季調後的新增訂單已連續3個月緊縮，指數回跌至2024年4月以來最快緊縮速度，生產指數只維持1個月擴張，隨即轉為緊縮。

中經院副院長王健全直言，對等關稅豁免期將至、供應鏈移轉，以及新台幣匯率走升等因素，增添廠商營運不確定性，6月製造業未來展望指數回跌1.1個百分點至39.8%，連續第3個月緊縮。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，出口產品大多坐船，5月拉貨已經告一段落，6月相關指數多下滑，各產業未來展望走勢多呈緊縮。不過他也提到，AI需求真的很強勁，終端需求及應用都已經浮現，不只剛性需求仍在，甚至可望旺到明年。

至於這波新台幣升值，侵蝕出口廠商利潤，中華採購與供應管理協會顧問白宗城形容，大風大浪的環境下，有些廠商不動如山，中小企業則因「腳太短」，顯得「水很深」，經營更加辛苦。

白宗城接著指出，部分廠商上半年過度接單，超過可承受的範疇，導致這波匯損傷得不輕，但多數有做國際貿易的企業，都有做美元定存，可以抵銷部分衝擊。

白宗城直言，業界看法普遍認為這波新台幣「回不去了」，台灣企業很有韌性，不論大中小型企業，都積極評估匯率風險，進行下階段準備，「總不能一直被打」。

（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

王健全則認為，川普下一波貿易談判，應會把非關稅障礙列為重點，匯率也在其中，台灣出口表現亮眼，新台幣今年非常強勁，雖然韓元、日圓現在升值幅度落後，主因是韓國總統大選剛落幕，日本則有國會選舉，多少干擾匯率表現，但「我不相信日幣、韓元不會升值」。

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媒體關注，近日央行調節匯率態度轉趨強勢，是否有效，王健全表示，時值台美關稅談判之際，匯率議題相對敏感，不過台灣是淺碟市場，匯率容易波動，央行適度調節有其道理。

中經院今天同步公布6月非製造業經理人指數（NMI），由於股市回升與國際科技大廠進駐台北市北士科，帶動高階商辦需求，激勵6月NMI指數續揚2.4個百分點至54.3%。然而，儘管步入暑假、618檔期與汽車銷售旺季，部分產業面臨旺季不旺的窘境，加上總經情勢不明朗與消費力道趨保守，未來6個月展望指數僅微幅攀升0.3個百分點至40.3%，連續4個月緊縮。（編輯：張均懋）1140701