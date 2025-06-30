中美貿易摩擦 中國6月PMI連續3個月萎縮

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（中央社記者李雅雯上海30日電）中國國家統計局今天公布6月製造業採購經理人指數（PMI）為49.7，連續第3個月落入萎縮區間，中美貿易戰持續為中國生產活動、經濟成長帶來壓力。

中國國家統計局30日公布最新統計資料。6月PMI為49.7，較5月上升0.2個百分點，低於50榮枯線，連續第3個月落入萎縮區間。今年1至4月PMI分別為49.1、50.2、50.5、49。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河對於數據採取正面解讀。他表示，6月PMI達49.7，在調查21個行業中，有11個處於擴張區間，較5月增加4個，顯示製造業景氣有所擴大。

中國PMI連續3個月落入萎縮區間，外媒評論原因在於中美貿易戰為製造商帶來觀望態度。華爾街日報30日報導提到，中美貿易摩擦正在持續為世界第2大經濟體－中國帶來壓力。

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路透社先前報導指出，中國工廠活動陷入萎縮，主要原因在於製造商抱持觀望態度，其正在等待中國、美國達成更長遠的貿易休戰協定，才得以恢復對世界最大消費市場的出口。

報導引述分析人士的意見提到，中國內需低迷，加上房地產危機拖累，擠壓家庭消費支出意願，製造業持續觀望，等待北京可否與美國、歐盟達成舒緩貿易緊張的協議。（編輯：周慧盈）1140630