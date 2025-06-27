加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響1/300
首頁 / 產經

6月消費信心寫逾1年低點 關稅台幣升值夾擊展望保守

2025/6/27 11:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

6月消費者信心指數（CCI）下滑至63.7點，月減1.23點，為2024年5月以來、逾1年最低水準。

而CCI的6項分項指標，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財，全數呈現下降。從絕對水準來看，6項指標均低於100，呈現「偏向悲觀」。

CCI的6項分項指標中，又以「未來半年投資股票時機」跌最深，6月為23.96點，下跌2.86點，創近2年半最低紀錄。

其餘如物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會等分項指標，也均創下逾1年低點。

吳大任指出，雖然上半年受惠於AI商機及關稅前拉貨效應，出口亮眼，但集中少數產業，台灣仍有許多傳產、中小企業，毛利率偏低，由於新台幣短時間大幅升值，侵蝕獲利，廠商連接單都不敢接，因為「新台幣繼續升值，賣愈多、賠愈多」。

吳大任憂心，隨著對等關稅90天豁免期於7月屆滿，美國總統川普可能調高稅率，再加上新台幣升值的雙重壓力，雪上加霜，廠商不只不敢接單，甚至可能被迫出走，「新台幣升值對廠商影響確實很大，不只出口，還會接著影響民間投資」。

儘管這波新台幣升值並非獨強，而是亞幣普遍走升，吳大任指出，台灣出口占國內生產毛額（GDP）約6至7成，占比遠高於韓國的4至5成，以及中國的1成多，也就是說，就算亞幣同步走升，匯率升值對經濟的影響，台灣會比亞鄰國家還要大。

吳大任表示，關稅與新台幣升值的衝擊下，他對於台灣下半年景氣展望保守，且擔憂不景氣的狀況，會從出口慢慢擴及勞動市場。

除此之外，6月CCI當中，房市相關指標也值得注意，儘管「未來半年購買耐久性財」96.88點，下降最少，僅下滑0.75點，但創下近5年最低水準；中央大學與台灣房屋合編的「購買房地產時機」，也降至94.62點，同創近5年最低。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，央行嚴格控管不動產授信，後續打炒房政策變動有限，交易量不易放大，因此下半年房市展望依然是「多空互見，交雜拉扯」。

周鶴鳴表示，美國關稅的90天豁免期將屆，與美談判結果，對國內的產業發展及資金流量影響頗大；此外，下半年美國有機會啟動降息循環，台灣央行利率政策是否跟進美國的調整腳步，也將是房市重要觀察指標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中央大學今天同步公布台灣能源安全指標（TESI），今年第1季台灣能源安全指標為58點，較去年第4季增加1點、相較去年同期減少0.1點。中央大學台經中心研究員梁啟源認為，國內電力確實短缺，由於再生能源建置落後，縱使燃煤及燃油電廠延役，2027年後的備轉容量率還是可能出現負數，重啟核電是目前最佳解。

6月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年6月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3097名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊蘭軒）1140627

#中央大學
#央行
#升值
#周鶴鳴
#新台幣匯率
#輔仁大學
#吳大任
#降息
#對等關稅
#對台影響
吳大任
專家：近期台幣升勢如瘋狗浪 下半年回貶幅度恐有限央行6/19理監事會 外界估利率連5凍、靜待關稅結論
周鶴鳴
房仲：關稅加信用管制 今年移轉棟數恐失守30萬棟
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
經長：對台美關稅談判有信心 不至於談出比日韓更差
48
更多編輯台推薦新聞：