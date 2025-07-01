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國安基金擬7/14開例會 美關稅談判結果料牽動動向

2025/7/1 16:31
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（中央社記者張璦台北1日電）國安基金第2季例會擬於7月14日召開，會後將揭露這次進場的最新績效。由於近日美國預期將公布與主要國家對等關稅談判結果，料將牽動國安基金動向，備受市場關注。

4月初美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，國家金融安定基金4月8日召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，最快4月9日進場護台股，可運用資金新台幣5000億元，為國安基金設置以來第9度護盤。

由於美國4月宣布高額對等關稅暫緩實施90天，相關談判結果也會影響市場，立委先前在立法院財委會質詢時問，是否可以預測國安基金7月之前不會退場。財政部長莊翠雲當時回應，「對，7月之前應該是不會退場」，因為不確定性因素仍多。

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據悉，國安基金第2季例會擬於7月14日登場，會中除了將進行國內外政經局勢分析，會後也會公布最新財報，揭露這次進場的帳面績效。

除了以色列、伊朗衝突等中東局勢變化，以及美國聯準會（Fed）等主要央行利率決策等影響，美國與主要貿易國家的對等關稅談判結果將於近日出爐，預期也會是牽動國安基金動向的關鍵因素。（編輯：張均懋）1140701

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