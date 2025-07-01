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國巨：日本審查投資延長 公開收購芝浦延至7/15

2025/7/1 20:11
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天晚間公告，獲日本主管機關通知，投資審查時間延長，國巨公開收購芝浦電子期間，繼續延長至7月15日。

國巨透過新聞稿指出，今天接獲日本相關當局通知，依據「外國匯兌及外國貿易法」規定，投資審查期間將延長。

國巨指出，有鑒於此，國巨依據日本相關法規以及外國投資審查期間延長通知，將公開收購芝浦電子期間延長至7月15日。

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國巨從5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，仍預計第3季完成作業。

國巨先前表示，公開收購芝浦電子以超過50%股權比重為短期方向，未來不排除增加收購比重、延長公開收購時間，規劃芝浦電子成為國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市。（編輯：張均懋）1140701

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