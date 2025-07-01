CNN：最新衛星照片顯示伊朗福爾多核設施仍在作業

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美軍B-2轟炸機逾一週前空襲伊朗福爾多燃料濃縮廠等核設施，美國總統川普一再聲稱已「徹底摧毀」伊朗核計畫，但最新衛星影像顯示，福爾多核廠址現場繼續在作業。

有線電視新聞網（CNN）報導，相關衛星影像由美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）於昨天拍攝。該公司表示，這些影像「透露福爾多（Fordow）燃料濃縮綜合設施上週遭到空襲後，其通風井、空襲造成的凹陷，以及它們的附近，目前都持續有活動」。

這些衛星影像顯示，「一台挖土機與數名人員緊挨著這座地下綜合設施上方山脊的北側通風井安置。吊車看起來似乎正在通風井/孔洞入口處作業」。

根據馬薩爾科技，衛星影像也顯示，山脊下方有幾台車沿著通往核設施的道路停放。

美國B-2轟炸機最近對福爾多及納坦茲（Natanz）核設施投擲十幾枚稱為「碉堡剋星」（Bunker buster）的GBU-57巨型鑽地彈（GBU-57 Massive Ordnance Penetrator），美國潛艦也發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）攻擊伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）核設施。

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國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）近日指出，美國對伊朗的空襲未能徹底摧毀其核計畫，德黑蘭當局可能「在數月內」重新開始生產濃縮鈾。

這與川普說法有出入，他宣稱美國已使德黑蘭核計畫野心倒退數十年。儘管最終軍事與情報評估尚未出爐，川普仍一再聲稱德黑蘭核計畫已遭到「徹底摧毀」。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1140701