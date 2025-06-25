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以國殺害至少14科學家 專家：讓伊朗核計畫倒退幾年無遏止作用

2025/6/25 13:54（6/25 14:02 更新）
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以色列12日對伊朗發動數十波空襲，伊朗首都德黑蘭一處建築物受襲擊毀損。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
以色列12日對伊朗發動數十波空襲，伊朗首都德黑蘭一處建築物受襲擊毀損。（Majid Asgaripour/West Asia News Agency via 路透社）
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）以色列對伊朗造成的戰爭破壞，包括鎖定殺害至少14名科學家，對伊朗核計畫人才的攻擊力道堪稱前所未聞，但外部專家直言，這只能讓伊朗核計畫進度倒退幾年，但無遏止作用。

以色列駐法國大使札卡（Joshua Zarka）告訴美聯社，以色列近2週的空襲行動，外加美國匿蹤轟炸機投放巨型鑽地炸彈，無論伊朗核子基礎建設和原料還剩多少，以方針對性的殺戮行動已讓伊朗「幾乎」無法再製造武器。

札卡說：「整個（科學家）團隊消失殆盡的事實，基本上讓（伊朗核子）計畫倒退了幾年，而且是很多年。」

然而，核子分析家表示，伊朗有其他科學家來填補遺缺。歐洲多國政府也說，光靠軍力無法消弭伊朗的核子技術知識，而這也是他們希望展開斡旋的原因，盼能一勞永逸地解決伊朗核計畫引發的隱憂。

伊朗長久以來都堅稱他們的核子計畫為和平用途，美國情報機構的評估也說，伊朗並未積極尋求開發核彈。然而，以色列領導人卻主張，伊朗可能迅速組裝核武。

人在日內瓦、專門研究俄羅斯核武的分析家波德維格（Pavel Podvig）認為，以色列殺害伊朗科學家，用意可能是為了「嚇唬作用，讓人不敢參與這些計畫」，但他也質疑，「這要做到什麼地步？難道要開始對物理系學生下手嗎？這種作法只會是永不見底的無底洞。」

以色列過去就曾被懷疑動手殺害過伊朗核子科學家，但從未如這次一樣公開承認。

2020年，德黑蘭當局就曾把伊朗著名核子科學家法克里札德（Mohsen Fakhrizadeh）之死，怪罪在以色列頭上。

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法國智庫戰略研究基金會（Foundation for Strategic Research）分析家瑞內爾（Lova Rinel）說：「這雖耽擱了核子計畫，但計畫還是在，所以沒發揮作用。這麼做的象徵意義大於戰略意義。」

札卡未提及法克里薩德之死，但說如果不是核子計畫屢屢受挫，「伊朗早就擁有炸彈了」。他說：「他們還沒能製造出炸彈。每一次的事故，都讓這項計畫進度稍微落後了一點。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140625

#法國
#以色列
#伊朗
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