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美襲核設施 范斯暗示伊朗400公斤濃縮鈾仍完好

2025/6/25 13:07（6/25 13:11 更新）
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美國副總統范斯。（路透社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）昨天暗示，儘管美軍近日空襲伊朗核子設施，估計伊朗擁有約400公斤接近武器級的濃縮鈾儲備仍完好無損。

英國「衛報」（The Guardian）報導，范斯昨天接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，眼前的問題不是這些濃縮鈾的具體位置，而是「伊朗是否有能力將這些鈾提煉到武器級？他們能否將這些燃料轉化為核武？」

伊朗的濃縮鈾據信主要儲存在伊斯法罕（Isfahan），當地設有一座轉換設施，可將鈾轉化為可供離心機進一步濃縮的形式。

不過，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前表示，這些濃縮鈾可能已被轉移。自以色列和伊朗爆發衝突後，國際原能署的檢查人員便無法進入伊朗核設施查驗。

美國21日轟炸福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕3處核設施，試圖摧毀伊朗的核計畫。但有報導指出，儘管這些設施受到嚴重破壞，約400公斤的濃縮鈾恐已事先被轉移至他處。

范斯強調：「目標是要埋葬這些濃縮鈾，而我認為我們已經做到了。」他說，美國此次轟炸目的是「終結濃縮行動及摧毀伊朗將濃縮燃料轉化為核武的能力。我們不希望伊朗將已濃縮至60%的鈾，再濃縮成90%的（武器級）鈾。這才是我們真正擔憂的問題」。

范斯堅稱，即使伊朗轉移了這些濃縮鈾也無需擔憂，此次轟炸任務已經「成功」，因為伊朗已無能力將這批庫存轉化為武器級鈾，「這才是這次行動的真正目標」。

范斯22日接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）訪問時，被問到這批濃縮鈾是否已被摧毀時說：「我們接下來幾週會繼續努力，確保對這些燃料採取一些措施，這也是我們與伊朗談判時要面對的議題之一。」

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德黑蘭當局已明確表示，不願就鈾儲備進行談判，而這批庫存可能是伊朗僅剩的籌碼之一。葛羅西告訴紐時，國際原能署檢查員上一次見到這批燃料，是在以色列首次對伊朗發動攻擊前約一週。

葛羅西在訪問中表示：「伊朗從未隱瞞他們已著手保護這些物質。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140625

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范斯
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