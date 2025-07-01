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AI向下紮根 北京中小學9月開始人工智慧通識教育

2025/7/1 15:12
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（中央社台北1日電）北京近日公布「中小學人工智能（慧）教育地方課程綱要（試行）（2025年版）」， 今年秋季學期開始，全市中小學校將展開人工智慧通識教育，每學年不少於8課時（8節課），課程必須「開齊開足」。

據北京新京報網近日的消息，相關課程目標為全面提升學生人工智慧素養，課程包括人工智慧意識與思維能力、人工智慧應用與創新能力、人工智慧倫理與社會責任3個方面，幫助學生從「基本了解人工智慧」，到「合理使用人工智慧」，再到「創新應用人工智慧」，在人工智慧項目實踐中，鍛鍊創新思維和問題解決能力。

其中在小學階段，課程規劃透過「體驗式課程」，初步理解人工智慧的基本概念與特點，感知人工智慧技術對學習和生活的深遠影響，並在啟蒙階段樹立正確的人工智慧倫理觀念，建立隱私保護、數位身分的基本認知，培養合理使用人工智慧技術的意識，為後續學習奠定基礎。

初中階段則以「認知類課程」為主，完善學生對人工智慧技術的系統認知，培養進階的實踐能力與倫理意識，能夠使用「生成式工具」完成內容創作，並辨識技術應用的邊界與風險等。

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至於高中階段將以「綜合性和實踐性課程」為主，全面培養人工智慧素養與技術運用和創新能力，熟悉數據處理與標註、機器學習算法原理及深度學習入門知識，具備一定開發人工智慧系統的實踐能力。

報導提到，據中國國家課程方案和課程標準要求，人工智慧教育相關課程須「開齊開足」，學校可獨立設置人工智慧課程，也可融合資訊科技、通用技術、科學、綜合實踐活動、勞動等課程。（編輯：周慧盈/邱國強）1140701

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