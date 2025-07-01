反詐騙 農業金庫、農漁會、刑事局簽合作意向書

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）全國農業金庫、農漁會代表與刑事警察局，今天共同簽署反詐騙合作意向書MOU，加強農業金融機構防範與阻斷詐騙行為。

農業金庫發布新聞稿，詐騙手法日益猖獗，為保障存款人權益及落實企業社會責任，農業金庫積極串聯農漁會、警政單位透過合作意向書的簽署，加強農業金融機構防範與阻斷詐騙，擴大反詐騙防護網至全國各鄉鎮市區，與農漁會共同對抗詐騙犯罪，保護民眾財產安全。

農業金庫董事長簡展穎說，農業金庫去年加入「鷹眼識詐聯盟」，今年設置「防制詐欺犯罪危害督導小組」推動各項反詐騙措施，今天邀農漁會代表與刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，展現全國農業金庫與農漁會共同守護客戶財產和打擊詐騙的決心。

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簡展穎說，內政部警政署統計，113年共有117家農漁會信用部通報並成功攔阻255件詐騙案件，攔阻金額新台幣1億8213萬元，顯見農業金融機構對於反詐騙防護網完整性的重要性，尤其偏鄉地區農漁會信用部臨櫃人員的主動關懷、耐心解說和細心察覺，更是防詐的關鍵。

合作意向書由農業金融署署長李聰勇、刑事警察局局長周幼偉、農業金庫董事長簡展穎及總經理吳百仁、中華民國農會理事長蕭漢俊、中華民國全國漁會專員蕭仲能及北中南東地區防詐績效良好的農漁會代表共同簽署。（編輯：陳清芳）1140701