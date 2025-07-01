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檢察官網路交友疑有不當言詞 北檢處分警告

2025/7/1 19:42
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（中央社記者林長順台北1日電）法務部檢察司接獲檢舉，指台北地檢署李姓檢察官網路交友疑有不當言詞。北檢調查後，認為李姓檢察官確有傳送性暗示訊息，違反檢察官倫理規範情事，今天依法官法予以警告處分。

北檢發布新聞稿指出，北檢於6月19日收受法務部檢察司書函轉交匿名檢舉人信件，指控李姓檢察官網路交友疑有不當言詞，20日分案並指派主任檢察官對李姓檢察官進行行政調查，以釐清事實。北檢於24日再度收受檢察司書函轉交同一來源電子郵件的匿名檢舉人信件，併同前案處理。

北檢表示，經6月23日通知李姓檢察官於同月25日進行訪談，李姓檢察官主動於6月24日提出自己與LINE對象A女間的對話紀錄供調查，並於6月25日完成訪談。

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北檢指出，李姓檢察官具檢察官身分，且屬有配偶之人，於今年2月初經由交友軟體結識真實身分不明的A女，李姓檢察官與A女於4月26日、4月29日、4月30日，以LINE通訊軟體傳送客觀上足使瀏覽之人認為性暗示的訊息。

北檢表示，李姓檢察官確有傳送部分不當訊息給A女的事實，北檢檢察官職務評定審議會今天召開審議會，審議結果認為李姓檢察官確有違失行為，應予行政監督處分，依法官法第95條第2款予李姓檢察官警告處分。（編輯：張銘坤）1140701

#北檢
#法務部
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