丹麥總理街頭遇襲嫌犯遭逮 歐盟領袖譴責暴力行徑

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（中央社哥本哈根7日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森辦公室表示，佛瑞德里克森今天在首都哥本哈根的廣場遭一名男子「襲擊」，歐盟各領袖隨即譴責這起攻擊事件。目擊者稱嫌犯身形高瘦，表情一臉茫然。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室透過聲明告訴法新社，佛瑞德里克森「對這起事件感到震驚」，但並沒有提供進一步細節。

聲明說：「總理佛瑞德里克森今天晚間在哥本哈根庫爾特維特（Kultorvet）遭一名男子襲擊。男子隨後遭到逮捕。」

歐洲議會（European Parliament）選舉本週登場，此前德國各政治派系的政治人物接二連三傳出在工作或競選活動期間遭遇攻擊。

斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）5月15日在斯洛伐克中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）出席政府會議後會見支持者時，遭歹徒近距離開4槍。費佐隨後送醫搶救，並接受兩場漫長的手術，在這起暗殺未遂事件中倖存下來。

丹麥總理今天遇襲事件中的目擊者艾德瑞安（Marie Adrian）和拉文（Anna Ravn）告訴丹麥小報BT說，事發當下，他們正坐在附近一座噴水池旁，看見佛瑞德里克森抵達廣場，當時接近晚間6時。

兩名女子告訴BT：「一名男子從反方向過來，用力推她肩膀，導致她倒向一邊。」

兩人說，雖然男子「推得很用力」，但佛瑞德里克森並沒有倒地。

根據兩人說法，佛瑞德里克森隨後在附近一家咖啡館坐了下來。

她們形容這名男子身形高瘦，動手後試圖逃跑，但沒跑多遠就被幾名穿著西裝的男子抓住並壓制在地。

另一名目擊者約根森（Kasper Jorgensen）告訴報紙「號外新聞」（Ekstra Bladet），這名男子被壓制後，一名推測應為維安單位的人員用膝蓋抵住男子的背部。

約根森說：「他們讓男子平靜下來，男子躺在那裡時，看起來一臉困惑，有點茫然。」

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）和歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）今天雙雙譴責這起襲擊事件。

梅特索拉在社群平台X上表示：「暴力在政壇無容身之地。」

米歇爾也表示對這起襲擊事件感到「怒不可遏」。他在X貼文中說：「我強烈譴責這樣懦弱的侵略行徑。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在社群媒體上發布的聲明中，譴責這起「與我們所有的信念和奮鬥之事背道而馳的卑鄙行徑」。

據路透社報導，丹麥環境部長修尼克（Magnus Heunicke）在社群媒體X上說：「梅特（佛瑞德里克森）自然對這起襲擊事件感到震驚。我得說，這讓我們所有親近她的人都很驚愕。」

哥本哈根警方證實發生了一起與總理有關的事件，但並未進一步說明。

警方在X上透過聲明指出：「我們在本案中逮捕一人，正在進行調查。目前我們對本案沒有進一步評論或發言。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130608