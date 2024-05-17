斯洛伐克總理費科遇刺 分析：疫情與俄烏戰加劇社會兩極化

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（中央社布拉第斯拉瓦16日綜合外電報導）斯洛伐克總理費科15日遇刺身中多槍，手術後狀況暫時穩定。斯洛伐克朝野連年以刻薄言詞相互攻訐，COVID-19疫情與俄烏戰爭則讓對立更激化，為不安造就沃土。

現場影片顯示，費佐（Robert Fico）當地時間15日下午在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北約150公里的城鎮漢德洛瓦（Handlova）一處文化社區中心前與民眾握手時，站在低矮鐵欄外的槍手在不到1公尺近距突以手槍朝費佐開5槍，隨扈制伏槍手將費佐送醫。

費佐經連夜緊急手術後暫時穩定，但副總理在記者會表示費佐「尚未脫離險境」，目前僅止於有限的溝通能力，未來恐得面臨艱難康復過程。

曾在斯洛伐克政府負責追蹤假訊息、現已轉任科技公司的米羅（Daniel Milo）說：「國內兩極化的程度前所未有，我從沒看過這種情況。」

紐約時報指出，米羅說COVID-19疫情讓不同陣營的界線形成鴻溝，從而讓對立陣營間幾無轉圜，當時一半人歡迎疫苗，另一半堅決拒打，「（凡事）變成你支持還是反對、相信還是不信的二分法」，疫情結束後，俄烏戰爭又讓對立變本加厲。

行凶者被控預謀殺人未遂。當局尚未公開他的姓名，當地媒體引述警方消息稱槍手是位領取退休金的71歲作家，對詩歌和抗爭著迷。行刺後政壇不同陣營彷彿都撿到槍；費佐的支持者稱槍手是該死的自由主義病毒帶原，反方則把槍手抹成跟費佐一樣的右翼極端分子。

斯洛伐克內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）警告：「我們處於內戰邊緣，企圖行刺總理就是明證。你們很多人都在播種仇恨，如今尾大不掉。」

費佐帶領的執政黨方向黨（SMER-SD）高層把行刺事件的矛頭指向自由派記者和反對派政客煽動槍手。

位於斯洛伐克首都的卡梅尼亞斯大學（Comenius University），政治系教授哈多斯（Pavol Hardos）形容費佐政府長期以來就是邊攻擊對手邊質疑對方合法性。在遭槍擊前，費佐曾以「比老鼠還不如」抨擊一名反對派領袖。

居住斯洛伐克中南部小鎮班斯卡什佳夫尼察（Banska Stiavnica）的索利瓦斯卡（Jana Solivarska）是3個小孩的母親，得知費佐遇刺後她第一時間感覺竟是「很意外這種事現在才發生」。

她說：「斯洛伐克是嚴重兩極化的國家，（遇刺）當晚我丈夫擔心會釀出內戰。」

當地智庫Globsec研究員海杜（Dominika Hajdu）表示，人口550萬的斯洛伐克社會氛圍之所以緊繃，一大原因是去年秋天以來就一直處於「選戰氛圍」。去年9月國會大選讓費佐再次上台，然後今年3、4月又有兩輪總統選舉，如今則是歐洲議會選舉熱季。

不過海杜指致斯洛伐克兩極化，有部分是歷史因素。一方面斯洛伐克幾個世紀以來都處於奧地利、匈牙利統治，當代又有70年是捷克人主導的捷克斯洛伐克一部分，但大部分時間又都處於前蘇聯支配下，直到1992年捷、斯和平分手各自獨立後，斯洛伐克才成為完全獨立的國家。

海杜說：「一種主流的國家論述為，斯洛伐克一直受到他方壓迫，包含奧地利人、匈牙利人、捷克人、蘇聯人或其他，會有人總覺有某個群體在威脅我們，這導致一種非常分歧的政治風格。」

華爾街日報指出，即將卸任的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）因接到死亡威脅後拒絕今年競選連任，並在費佐屢次譏諷她為「美國魁儡」後憤而提告，稱自己是公然霸凌與無稽指控的受害者。

德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations）高級研究員尼克（Milan Nic）指出，在野陣營同樣也升高對立言論，導致斯洛伐克國內相互敵視達前所未有程度，「世界各地的政壇或多或少都有一定程度仇恨，但斯洛伐克國內的各種因素卻只會成引爆問題的催化劑」。

與非歐盟國家相比，歐盟各國基本上不存在政治暴力。但過去10年隨西歐和美國許多老牌民主國家的政壇派系化與對立益發嚴重，問題開始萌芽。

智庫卡內基歐洲（Carnegie Europe）的訪問學者、前英國民調機構「輿觀」（YouGov）總裁卡爾納（Peter Kellner）表示，近年歐洲已可見嚴重分裂政治環境所引發的個人暴力行徑。

在英國脫歐公投前夕的2016年6月，力主親歐的工黨議員柯克斯（Jo Cox）遭一名白人至上極端分子行刺身亡，凶手與脫歐陣營並無顯著連結。

卡爾納說：「雖然我不認為人們可怪罪這些問題是政治觀點強烈者所激起，但當初現極端言語時，就會有人做出極糟的事，這是必然的。」（譯者：陳亦偉）1130517