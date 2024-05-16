斯洛伐克總理遇襲生死一瞬 全球齊聲譴責暴力

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）斯洛伐克總理費科（Robert Fico）今天在一場暗殺行動中遭槍擊受傷，生命一度垂危，全球領袖都對此表示震驚和譴責。

以下是世界各國對這起事件的反應：

美國

美國總統拜登譴責這起槍擊案是「駭人的暴力行為」，還說他和第一夫人吉兒（Jill Biden）「正祈禱（費科）早日康復，我們的心與他的家人和斯洛伐克人民同在」。

烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我們強烈譴責這種針對我們鄰國及夥伴國家政府首長的暴力行為。應盡一切努力確保暴力不會成為任何國家、任何形式或任何領域的常態。」

俄羅斯

克里姆林宮發表聲明指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「我知道費科是一個勇敢、意志堅強的人。我非常希望這能幫助他挺過這艱難的一關。」蒲亭還形容這場槍擊是「令人髮指的罪行」。

聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）辦公室說，古特瑞斯譴責今天這起令人震驚的攻擊。他的發言人哈克（Farhan Haq）表示，在這個艱難時刻，古特瑞斯的心「與（斯洛伐克）總理和他的親人同在」。

歐盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「我強烈譴責針對斯國總理費科的卑鄙攻擊。這種暴力行為在我們社會沒有立足之地，並且破壞民主，而民主是我們最寶貴的共同利益。」

法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社媒平台X寫道：「對斯洛伐克總理費科遭遇槍擊一事感到震驚。我強烈譴責這場攻擊。我的心與他、他的家人及斯洛伐克人民同在。」

德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，「我對斯洛伐克總理菲科遭到懦弱攻擊深感震驚」，並且呼籲終結「歐洲政治中的暴力」。

英國

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在X發文說：「聽聞這個駭人消息，令我震驚不已。我們所有人的心都與費科和他的家人同在。」

北約

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「祝福他早日康復。我的心與費科、他的親人以及斯洛伐克人民同在。」

義大利

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對此表示「深感震驚」，並強調她對「一切形式的暴力以及對民主和自由基本原則的攻擊發出最強烈的譴責」。

伊朗

伊朗外交部在聲明中「譴責針對斯洛伐克總理的暗殺行動」，並「祝他身體健康，早日康復」。

匈牙利

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）表示：「我對我的朋友、斯國總理費科遭受令人髮指的攻擊深感震驚。我們祈禱他身體健康，早日康復！願主保佑他和他的國家！」

西班牙

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在X發文說：「對斯國總理遇襲一事感到震驚和憤怒。在這個極其艱難的時刻，西班牙與費科、他的家人和斯洛伐克人民站在一起。」

奧地利

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）表示：「斯國總理遇襲一事令我深感震驚。就在幾天前，我們還通過電話，深入討論安全問題。我祝他早日康復！」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130516