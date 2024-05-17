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斯洛伐克總理費佐遇刺重傷 醫生20日討論轉院到首都

2024/5/17 17:23（5/17 17:29 更新）
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斯洛伐克總理費佐。（路透社）
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（中央社斯洛伐克班斯卡比斯特里察17日綜合外電報導）斯洛伐克總理費佐遇刺重傷，當地媒體今天報導，醫生將於20日開會評估費佐的傷勢，並討論將他從班斯卡比斯特里察轉院到首都布拉第斯拉瓦就醫的可能性。

路透社報導，斯洛伐克總統當選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini）昨天說，費佐（Robert Fico）的傷勢仍然嚴重但穩定，並且能夠說幾句話。費佐15日遭暗殺未遂，震驚整個歐洲。

斯洛伐克當地媒體報導，醫療委員會將於20日召開會議評估費佐的傷勢，並決定是否可以將他從斯洛伐克中部城市班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）送往首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）。斯洛伐克新聞網站aktuality.sk表示，這個消息來自一名醫院主管。

班斯卡比斯特里察的醫院沒有立即回應路透社置評請求。

這起槍擊事件是20多年來首度針對歐洲政治領導人的重大暗殺企圖，招致國際社會的譴責。政治分析家和國會議員說，這暴露了斯洛伐克和整個歐洲日益狂熱和兩極化的政治氛圍。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天對公共電台說，費佐處於「生死交關」的時刻。

費佐和奧班都批評西方國家向烏克蘭提供武器。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130517

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