斯洛伐克總理遇刺後首度露面 控政治對手煽動仇恨[影]

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（中央社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦5日綜合外電報導）斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）今天指責對手煽動「仇恨」，導致自己遭到暗殺未遂。這是他上個月15日遭到槍擊後首度發表談話。

法新社報導，59歲的費佐在社群媒體臉書（Facebook）釋出的影片中看似平靜，但說話時伴隨很長的停頓。他還說，他最快本月就可以重返工作崗位。

費佐說：「我對那位向我開槍的陌生人沒有恨意。我原諒他，就讓他自己在腦海中思索他做了什麼，和為什麼要這麼做。」

但費佐表示，這位遭到指控的槍手不是「某個瘋子」，而是「斯洛伐克反對派所煽動邪惡及政治仇恨的使者」。

費佐上個月15日在距首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方約150公里的中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）出席政府會議後會見支持者，當街遭凶手近距離開了4槍。

經斯洛伐克媒體確認，這名犯嫌是71歲的詩人辛圖拉（Juraj Cintula），他因預謀謀殺未遂遭羈押候審。

槍擊案發生後，費佐被緊急送往鄰近城鎮班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）一間醫院，在那裡接受兩次漫長的手術。他於上個月31日被轉送到首都布拉第斯拉瓦接受居家治療。

費佐在今天釋出的影片中表示：「如果一切按計畫走，我可以在6、7月間逐步返回工作崗位。」

但這段14分鐘的訊息多半都在對他的觀點進行強力辯護，以及對政治對手、做出批評的媒體和非政府組織提出指控。

他說：「反對派無法評估…他們激進的仇恨政治將這個社會帶領到什麼地步，悲劇發生只是遲早的事。」

「如果局勢繼續像現在這樣，5月15日的恐怖…將持續下去，會有更多受害者。我毫不懷疑。」

據路透社報導，這起事件凸顯出這個人口540萬的中歐國家政治領域的嚴重兩極化。

費佐去年掌權後，在野政黨帶頭對他的左翼民族主義政府發動數次抗議行動。費佐政府的政策轉向包括，停止對烏克蘭提供軍事援助、在存有法治疑慮下仍解散特別檢察官辦公室，以及重組國家電視台和廣播電台，儘管外界批評此舉可能會損害媒體自由。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130606