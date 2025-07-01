北市民間救護車撞死男騎士 駕駛無照將送辦

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（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北松山區三民路、富錦街口今天發生死亡車禍，民間救護車駕駛23歲盧男鳴笛護送轉診病患，卻不慎碰撞60歲黃姓男騎士，造成他傷重不治，警方排除盧男酒駕，但查出他無照駕駛。

警消下午2時12分獲報，指松山區三民路、富錦街口發生民間救護車與機車碰撞事故，且男騎士受困，緊急派員到場救援。

經調查了解，救護車駕駛盧男載送病患自國軍松山醫院轉診內湖三軍總醫院，案發時沿三民路駛至富錦街口時，因闖越紅燈導致其前車頭撞上沿富錦街行駛的機車騎士黃男，並造成年約60歲黃男當場受困。

警消獲報救出黃男後，他因傷重已無呼吸心跳，經送醫搶救仍於下午3時13分宣告不治。

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另外，救護車駕駛則未受傷，但前車頭凹損；救護車上傷患李男雙手擦傷，隨後已送往預定轉送醫院治療。

據了解，盧男為新北市某間救護車公司負責人。警方初步排除他酒駕，但意外查出盧男是無照駕駛，全案詢後將依過失致死罪移請台北地檢署偵辦。（編輯：林恕暉）1140701