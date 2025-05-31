加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押
首頁 / 政治

無照駕駛肇事頻傳 朝野立委提修法重罰可沒入車輛

2025/5/31 13:04（5/31 13:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北31日電）無照駕駛肇事頻傳，朝野立委紛紛提修法加重罰責。國民黨立委黃健豪等人提案，無照駕駛最高可處新台幣20萬元罰鍰，並當場沒入駕駛車輛。民進黨立委林俊憲等人提案，當場移置保管無照駕駛車輛，並吊扣汽車牌照3個月，5年內違反3次，吊扣牌照1年。

近期發生多起無照駕駛肇事，引發社會關注。交通部日前表示，無照駕駛擬修法加重懲處，將把無照駕駛視為等同酒駕的危險行為，只要抓到就可扣牌扣車；累犯處罰鍰金額無上限等，預計草案6月底送行政院。

除交通部擬修法加重無照駕駛的懲處，朝野立委也紛紛提案修法，提高無照駕駛的罰鍰，加重懲處。

現行無照駕駛規定不論汽機車，處罰金額為新台幣6000元以上2萬4000元以下，5年內2次以上直接處最高金額罰鍰，且禁止無照者駕駛該車輛，致人重傷或死亡4年內不得考照；車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，5年內犯3次以上吊扣牌照1至6個月。

國民黨立委黃健豪表示，據警政署統計，民國108年無照駕駛件數達4萬5456件，造成658人死亡、6萬5155人受傷；112年增加至5萬5492件，造成763人死亡、7萬8885人受傷，整體呈現成長趨勢。然而酒駕案件經修法加重，整體呈現下降趨勢，無照駕駛造成死傷更甚於酒駕，相關罰則顯然過輕，有修法的必要。

黃健豪與國民黨立委廖偉翔、林沛祥提案，修改道路交通管理處罰條例有關無照駕駛的條文，將無照駕駛的罰鍰由現行的6000元以上2萬4000元以下，一舉提高至6萬元以上20萬元以下，並且當場禁止其駕駛及沒入該駕駛的車輛。

國民黨立委羅智強、羅廷瑋等人則提案，將無照駕駛的罰鍰提升至1萬2000元以上3萬6000元以下，如果汽車駕駛人於5年內違反規定2次以上者，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並沒入該汽車。若是在駕照吊扣及吊銷期間無照駕駛，將加罰3萬6000元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨立委蔡其昌、林俊憲、張宏陸、李坤城等人，也分別提案修法，將無照駕駛的罰鍰提高至6000元以上3萬6000元以下、1萬元以上3萬6000元以下或1萬2000元以上3萬6000元以下等金額，並當場移置保管該汽車。

另外，蔡其昌、林俊憲則提案，因無照駕駛而移置保管該汽車時，扣繳其牌照，並吊扣該汽車牌照3個月；5年內違反2次者，吊扣該汽車牌照6個月；5年內違反3次以上者，吊扣該汽車牌照1年。（編輯：翟思嘉）1140531

延伸閱讀
北市重慶南路車禍肇事翁已轉至一般病房 警：出院後通知到案新北三峽車禍釀3死 78歲肇事男多重器官衰竭不治交通部提駕照管理3變革 70歲以上高齡換照將加嚴各國高齡駕駛換照規定一次看 英國滿70歲失效、韓國返還有補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：