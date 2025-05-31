無照駕駛肇事頻傳 朝野立委提修法重罰可沒入車輛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北31日電）無照駕駛肇事頻傳，朝野立委紛紛提修法加重罰責。國民黨立委黃健豪等人提案，無照駕駛最高可處新台幣20萬元罰鍰，並當場沒入駕駛車輛。民進黨立委林俊憲等人提案，當場移置保管無照駕駛車輛，並吊扣汽車牌照3個月，5年內違反3次，吊扣牌照1年。

近期發生多起無照駕駛肇事，引發社會關注。交通部日前表示，無照駕駛擬修法加重懲處，將把無照駕駛視為等同酒駕的危險行為，只要抓到就可扣牌扣車；累犯處罰鍰金額無上限等，預計草案6月底送行政院。

除交通部擬修法加重無照駕駛的懲處，朝野立委也紛紛提案修法，提高無照駕駛的罰鍰，加重懲處。

現行無照駕駛規定不論汽機車，處罰金額為新台幣6000元以上2萬4000元以下，5年內2次以上直接處最高金額罰鍰，且禁止無照者駕駛該車輛，致人重傷或死亡4年內不得考照；車主允許無照者駕駛也併處罰鍰，5年內犯3次以上吊扣牌照1至6個月。

國民黨立委黃健豪表示，據警政署統計，民國108年無照駕駛件數達4萬5456件，造成658人死亡、6萬5155人受傷；112年增加至5萬5492件，造成763人死亡、7萬8885人受傷，整體呈現成長趨勢。然而酒駕案件經修法加重，整體呈現下降趨勢，無照駕駛造成死傷更甚於酒駕，相關罰則顯然過輕，有修法的必要。

黃健豪與國民黨立委廖偉翔、林沛祥提案，修改道路交通管理處罰條例有關無照駕駛的條文，將無照駕駛的罰鍰由現行的6000元以上2萬4000元以下，一舉提高至6萬元以上20萬元以下，並且當場禁止其駕駛及沒入該駕駛的車輛。

國民黨立委羅智強、羅廷瑋等人則提案，將無照駕駛的罰鍰提升至1萬2000元以上3萬6000元以下，如果汽車駕駛人於5年內違反規定2次以上者，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並沒入該汽車。若是在駕照吊扣及吊銷期間無照駕駛，將加罰3萬6000元罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委蔡其昌、林俊憲、張宏陸、李坤城等人，也分別提案修法，將無照駕駛的罰鍰提高至6000元以上3萬6000元以下、1萬元以上3萬6000元以下或1萬2000元以上3萬6000元以下等金額，並當場移置保管該汽車。

另外，蔡其昌、林俊憲則提案，因無照駕駛而移置保管該汽車時，扣繳其牌照，並吊扣該汽車牌照3個月；5年內違反2次者，吊扣該汽車牌照6個月；5年內違反3次以上者，吊扣該汽車牌照1年。（編輯：翟思嘉）1140531