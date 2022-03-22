烏克蘭對台啟示 美學者：用想像力突破對外溝通

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美國民主政治學者戴雅門表示，烏克蘭在軍事和訊息等面向回應俄羅斯入侵的方式，開啟人們想像力，台灣可借鏡。中央社記者周世惠舊金山攝 111年3月22日

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（中央社記者周世惠舊金山21日專電）美國民主政治學者戴雅門（Larry Diamond）今天表示，烏克蘭因應俄羅斯入侵的做法「開啟了人們的想像力」，同處極權主義前線的台灣應以更開放的心態去了解如何參與國際和對外傳達訊息。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）今天就中國議題舉行媒體圓桌會議，針對中央社記者提問「烏克蘭向外溝通求援對台灣的啟示」，戴雅門表示，烏克蘭回應戰爭的作為「非常驚人，開啟了人們的想像力」。

他指出，民主國家領導人在遭到圍困下透過視訊對其他國家的議會發表談話，這在過去從來沒有發生過，而這也是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）打破空間限制的突破性行動，令人欽佩。

俄軍在2月24日入侵烏克蘭以來，堅守在首都基輔的澤倫斯基已向歐洲議會、英國議會和美國參眾議員發表演說，預定23日對日本國會演說。

戴雅門說，不論軍事抵抗或對外溝通訊息，烏克蘭整體表現感動全球許多人心，包括澤倫斯基的「橄欖綠T恤」已成為他的工作制服和新形象，傳達著堅定勇敢的反抗訊息。

昨天澤倫斯基在美國有線電視新聞網（CNN）「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）節目中說：「我準備與他（蒲亭）談判。」訪問前，主持人甚至先免費插播一小段烏克蘭人製作、充滿生命力的廣告，戴雅門建議所有人都該觀看。

「想像力會帶來新的（溝通）方式。」戴雅門說，蔡英文總統不能親身訪美以免挑釁中國，但視訊對話可能不在此限。他也不忘讚譽行政院政務委員唐鳳「在全球科技領域最有想像力」。

「台灣擁有豐富資訊、社群媒體和網路人才」，看著烏克蘭戰爭的發展，戴雅門相信台灣能有所學習，他並預期這場戰爭結束後，台灣和烏克蘭之間會有對話。

戴雅門表示，「台灣和烏克蘭是對抗極權主義的前線」，彼此一定互相關注，但他提醒，中國同時也在觀察所有俄羅斯犯的錯誤、不會重蹈俄羅斯覆轍，烏俄戰爭將具有廣泛與長久的影響性。

有別於西方政權「理性盤算」的領導人，戴雅門形容俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平是「冒險家」（risk-taker）。他指出，世人先前低估了蒲亭願意冒險的程度，但有件事情值得感恩，就是西方國家因此知道不能低估習近平。

台灣面對中國的威脅，除了發揮創意尋求外援，戴雅門多年來強調的觀點是：台灣必須「讓自己變得強大，準備好抵抗數量上具優勢的威脅性對手」。

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他也重申台灣應借鏡以色列的技術優勢和社會快速動員能力，並建議台灣調整國防和全民備戰的戰略，改變現在「很表面、不是很有幫助」的短期兵役制度。

戴雅門致力於推廣民主，並對台灣民主發展有高度期許，他剛卸下擔任共同創辦人的「民主季刊」（Journal of Democracy）主編職務。他目前身兼史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）和弗里曼．斯伯格里國際研究所（Freeman Spogli Institute for International Studies）資深研究員。（編輯：田習如）1110322