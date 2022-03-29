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美民主基金會長威爾森：台灣民主蓬勃是全世界典範

2022/3/29 12:25（3/29 22:15 更新）
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總統蔡英文（前右）29日在總統府，接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
總統蔡英文（前右）29日在總統府，接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）美國國家民主基金會長威爾森今天表示，台灣民主蓬勃發展是全世界典範；今年10月在台北舉行的世界民主運動全球大會將聚集全球各地的民主人士及領導人，進行相關討論及交流，台灣將扮演核心且重要的角色。

蔡總統上午在總統府接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）。威爾森致詞感謝蔡總統及台灣人民，對代表團釋出高度的歡迎，也稱讚蔡總統展現出非常有原則性的領導力。

威爾森說，台灣的民主非常蓬勃發展，可以說是全世界的典範，台灣也展現出民主團結，不論是在立陶宛、烏克蘭、阿富汗或是香港。

他說，這是他擔任會長以來第一次到亞洲訪問，台灣是特別挑選的第一站，是想要展現出與台灣站在一起、一起保護捍衛台灣的民主，而且也會與台灣一起合作保護全世界的民主。

他表示，台灣的民主也是國家安全的重要要素，看到台灣人民如此珍惜自己的民主，國家民主基金會是美國倡導自由以及民主的基金會，來到台灣就是要展現團結之意，「我們是台灣的好夥伴」。

威爾森說，美國國家民主基金會也將持續推廣這樣的夥伴關係，像是與台灣民主基金會執行長黃玉霖一起推動、今年10月即將舉辦的世界民主運動全球大會，將在台灣台北舉行；這項活動會將全球各地的民主人士及領導人聚集在台灣，以進行相關討論及交流。

他強調，這是非常重要的，像是美國總統拜登最近在華沙的演講中也提到了，「這是我們這一代必須背負的責任，必須承接的工作」。

威爾森說，台灣即將在全球自由民主的討論中扮演核心而且重要的角色，也可以提供台灣的視角，讓更多人了解台灣的民主、支持台灣的民主。

他說，他非常榮幸可以來到台北，也期待接下來與總統及總統團隊的對話。

與會者包括國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人。（編輯：翟思嘉）1110329

總統蔡英文（中）29日在總統府，由國安會祕書長顧立雄（右）陪同，接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
總統蔡英文（中）29日在總統府，由國安會祕書長顧立雄（右）陪同，接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
總統蔡英文29日在總統府接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左），外交部長吳釗燮（右）陪同出席，和威爾森交換意見。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
總統蔡英文29日在總統府接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左），外交部長吳釗燮（右）陪同出席，和威爾森交換意見。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日
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