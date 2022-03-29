10月世界民主運動全球大會 蔡總統當講者發聲

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（中央社記者黃雅詩台北29日電）美國國家民主基金會會長威爾森今天表示，10月底在台舉辦的世界民主運動全球大會將有許多「重量級講者」，包括總統蔡英文和一位基金會重要董事，屆時全球數百位公私領域領袖將一起「以台灣為中心為民主發聲」。

威爾森（Damon Wilson）27到30日訪問台灣，他今天在台灣民主基金會安排下舉行記者會，他特別以中文表示「很高興來到台灣」，選擇台灣作為他上任會長後出訪第一站是深具意義的，除了見證台灣蓬勃發展的民主，也想帶給台灣人民一個訊息，「我們跟台灣站在一起」。

威爾森表示，第11屆世界民主運動全球大會今年10月選在台灣舉辦，是決定性的歷史時間點，面對16年來全球民主低潮，包括緬甸、香港等地民運遭到打壓，台灣是個成功案例，在台灣舉辦大會，除代表支持台灣民主，也盼以台灣為例激勵世界其他追求民主的國家，本屆大會將特別著重新世代民主領袖的聲音，分享他們對於民主的願景。

美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（圖）29日在台北舉行記者會表示，10月底在台灣舉辦的世界民主運動全球大會將有許多「重量級講者」，其中包括總統蔡英文。中央社記者張皓安攝 111年3月29日

威爾森並強調，美國國家民主基金會（NED）將與台灣加強在烏克蘭衝突中的合作。他表示，早在1989年蘇聯瓦解之前，就跟烏克蘭有很多長期密切合作，此刻也跟100個烏克蘭的相關公民社會組織合作。

威爾森表示，烏克蘭現在有強大抵抗能力，正是因為公民社會高度投入，俄羅斯發現對抗的不是烏克蘭軍隊，是整個國家民族。NED與烏克蘭合作伙伴著重四大領域，包括人道救援、戰爭罪與人權迫害，媒體發展、全球倡議等，也組織大規模的和平示威活動。

威爾森表示，NED在烏克蘭遭受戰火衝擊的城市，與當地組織合作招募10萬平民參與緊急醫療救援，希望跟台灣民主基金會合作，尋找可以參與工作的公民救援組織。

蔡總統上午與威爾森會面時談到，威爾森過去曾跟瑞典、芬蘭國土防衛組織合作，這是台灣也想學習加強之處。威爾森表示，NED支持和平非暴力的公民社會團體組織，烏克蘭此次全民高度動員，有些人加入國土防衛隊或其他公民組織，這種全民動員是烏克蘭捍衛自身的關鍵。

威爾森說，蔡總統跟他談到過去跟瑞典、芬蘭國土防衛隊合作經驗，討論怎樣動員公民、強化社會韌性，瑞典、芬蘭的經驗值得跟台灣互相交流，「一般人也可以做很了不起的事情，也可以是國家防衛很重要的面向」。（編輯：林興盟）1110329