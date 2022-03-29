借鑑烏克蘭經驗 蔡總統盼強化全民動員防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統蔡英文（右）29日接見美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（左）時表示，她知道威爾森不僅與烏克蘭民團合作，與瑞典、芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係，這些合作非常具有意義，台灣也很希望未來有機會參與相關交流，進一步強化全民動員防衛。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天接見美國國家民主基金會會長威爾森，她從烏克蘭危機談到，威爾森與瑞典、芬蘭國土防衛相關組織有合作關係，台灣希望有機會參與相關交流，從中學習經驗，進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。

蔡總統上午在總統府接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）。

蔡總統致詞提到，當前全球的民主發展正遇到威權主義擴張的挑戰；在烏克蘭危機發生以後，眾多民主國家團結一致，譴責俄羅斯的侵略行動，並對俄羅斯實施相關制裁，許多國家人民也發起各種支持與援助的行動。

蔡總統說，台灣對於烏克蘭的首批人道援助，已經送抵波蘭，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款截至昨天已超過新台幣8.9億元，這顯示台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心，相當感同身受，也透過行動團結支持。

蔡總統表示，這次烏克蘭的國土防衛部隊透過動員全社會力量保衛家園，讓人相當敬佩，她知道威爾森不僅與烏克蘭民間團體合作，與瑞典、芬蘭的國土防衛相關組織也有合作關係。

蔡總統認為，這些合作非常具有意義，台灣也很希望未來有機會參與相關交流，從中學習經驗，進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。（編輯：趙蔚蘭）1110329