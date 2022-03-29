蔡總統：全球民主國家應團結反制威權主義

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總統蔡英文（中）29日在總統府，由國安會祕書長顧立雄（右）陪同，接見美國國家民主基金會會長威爾森（Damon Wilson）（左）。中央社記者鄭傑文攝 111年3月29日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天接見美國國家民主基金會長威爾森致詞表示，今年10月第11屆世界民主運動全球大會，將由國家民主基金會與台灣的民主基金會共同辦理，並且在台灣舉行，非常期待透過這次大會，可以繼續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力。

總統上午在總統府內接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）。對訪賓的訪問表達誠摯歡迎之意。

總統致詞表示，國家民主基金會與台灣有長久深遠的關係，威爾森會長從去年7月上任以來就致力於強化與台灣公民社會的合作關係，這次也將台灣當作出訪亞洲的首站，顯示對台灣民主的重視與肯定，對此表達誠摯的感謝。

她說，全球民主發展正受到威權主義擴張的挑戰，在烏克蘭危機發生以後，看到眾多的民主國家團結一致譴責俄羅斯的侵略行動，並對俄羅斯實施相關的制裁，許多國家人民也發起各種支持與援助的行動。

總統表示，台灣對於烏克蘭的首批援助已經送抵波蘭，台灣人民賑濟烏克蘭的捐款截至昨天為止，已經超過新台幣8.9億元，顯示台灣民眾對於烏克蘭人民捍衛民主自由的決心相當的感同身受，也透過行動團結支持。

她說，這次烏克蘭的國土防衛部隊透過動員全社會力量保衛家園，讓台灣非常敬佩，威爾森不只與烏克蘭民間團體合作，與瑞典、芬蘭國土防衛相關組織也有合作關係，台灣希望有機會參與相關交流，從中學習經驗，進一步強化全民動員防衛，提升社會多面向的韌性。

總統表示，俄羅斯入侵烏克蘭事件，再次凸顯全球民主國家團結反制威權主義的重要性，美國去年底舉辦的民主峰會，就是促進世界各國落實民主進展的重要活動。

她進一步表示，台灣除了獲邀出席，也提交具體且廣泛的承諾清單，包括推動開放政府、反制假訊息等，充分展現台灣願意與全球夥伴共同落實民主的堅定決心。

另外，她說，目前威權國家也積極散播假訊息進行認知戰，試圖對民主國家造成影響，台灣在因應假訊息方面有豐富的經驗，期待與國家民主基金會共同分享經驗一起強化民主的韌性。

總統表示，今年10月第11屆世界民主運動全球大會，將由國家民主基金會與台灣的民主基金會共同辦理，並且在台灣舉行，非常期待透過這次大會，可以繼續推動民主國家團結合作，讓全球民主發展更加堅實有力，再次表達歡迎之意。（編輯：蘇龍麒）1110329