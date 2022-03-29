接見NED會長 游錫堃：民主共同信仰持續深化進步

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（中央社記者范正祥台北29日電）立法院長游錫堃今天接見美國國家民主基金會會長威爾森。游錫堃指出，民主是大家共同的信仰，要持續深化，才能持續進步。

游錫堃在立法院接見威爾森（Damon Wilson）一行，民進黨團總召柯建銘、民眾黨團副總召賴香伶、時代力量黨團幹事長王婉諭、民進黨立委何志偉、立法院秘書長林志嘉、外交部次長曾厚仁、台灣民主基金會執行長黃玉霖等人在場陪同。

這次見面主要是為了「世界民主運動全球大會」交換意見，美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）選定今年10月在台灣舉辦大會。

游錫堃表示，第11屆「世界民主運動全球大會」首度在台舉行，這場由美國國家民主基金會和台灣民主基金會合辦的盛會預計有100個國家400人共襄盛舉。

他說，美國國家民主基金會長期幫助世界各地的民主倡議者及團體，協助推展民主價值，每年援助超過100個國家的非政府組織，協助發展民主計畫，令人敬佩。

致詞時，游錫堃表示，事實上，現在被國際視為民主典範的台灣，在追求民主的道路上並非一帆風順。他指出，過去百年來的五大組黨運動，曾發生1931年「台灣民眾黨」被解散、1947年「228大屠殺」、1960年雷震籌組「中國民主黨」坐牢、1979年「美麗島大逮捕」事件，直至1986年才正式衝破黨禁成立反對黨。

游錫堃進一步指出，其後歷經1987年解除戒嚴、1992年國會全面改選、1996年總統直選，台灣才有今天四黨公平競爭的民主政治體制。

威爾森致詞時表示，台灣的民主給大家許多啟發，台灣不僅是民主化國家，更充分展現了民主的韌性及團結。

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另外，互動過程中，威爾森提到，「民主不是美滿的，但會找到一個機制來讓民主更好」；游錫堃說，民主是大家共同的信仰，要持續深化，才能持續進步。

柯建銘致詞時表示，台灣過去經歷了長達38年的戒嚴時期，是全世界戒嚴最久的國家，其中也有許多民主鬥士的犧牲。台灣的民主是經過不斷努力獲得，台灣人也都非常珍惜，至今台灣仍透過轉型正義為台灣的民主深化努力。這次全球大會預定在台灣舉行，是台灣的光榮，相信能對台灣的民主有更進一步的貢獻。（編輯：翟思嘉）1110329

美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（左2）29日下午前往立法院拜會院長游錫堃（中），並與民進黨立院黨團總召柯建銘（右2）、立委何志偉（右）等人合影。中央社記者鄭清元攝 111年3月29日

立法院長游錫堃（右）29日下午在立法院接見美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（左），2人見面時互相碰肘致意。中央社記者鄭清元攝 111年3月29日

立法院長游錫堃（右）29日下午在立法院接見美國國家民主基金會長威爾森（Damon Wilson）（左），2人致詞後準備進行閉門會議。中央社記者鄭清元攝 111年3月29日