美國捷克戰略對話 盼深化與台灣等民主夥伴合作

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（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）美國與捷克外交高層今天在布拉格舉行戰略對話，雙方會後發布聯合聲明表示，將與印太區域夥伴建立更緊密合作，也會致力深化對世上民主夥伴的支持與合作，包括台灣。

美國國務院歐洲事務助卿唐弗瑞德（Karen Donfried）28日出訪丹麥、捷克與斯洛伐克等國。此行目的為深化與3國雙邊關係，並就俄烏情勢進行討論。

唐弗瑞德29日抵達布拉格，今天與捷克外交部副部長波維西爾（Martin Povejsil）召開美捷戰略對話，並與捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）會晤。雙方隨後發表聯合聲明，就雙邊關係、俄烏戰事及強化印太合作表達立場。

聲明指出，美國與捷克擁有歷史性友誼，這項關係是基於共同民主價值，以及雙方對維繫以規則為基礎國際秩序之共享責任的體認。

聲明表示，美捷戰略對話著重於重申雙方強韌、穩定與深化的雙邊合作，兩國也致力在廣泛議題上強化合作，包括與印太區域盟友建立更緊密合作。此外，雙方也重申，會致力深化對區域與世上民主夥伴的支持與合作，例如台灣。

俄烏戰事持續超過一個月，聲明表示，美捷戰略對話在關鍵時刻召開，展現雙邊關係的強韌與重要性。在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略之際，雙方關注戰事對北大西洋公約組織（NATO）東翼帶來的安全挑戰，強調彼此對捍衛北約每一寸領土的承諾。

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雙方在聲明中重申會堅定、團結支持烏克蘭人民與政府，對抗俄國無端發起的戰爭。戰火造成巨大人類苦難，摧毀民用基礎建設，「我們敦促俄國停止軍事攻勢，把軍隊完全撤出烏克蘭、摩爾多瓦及喬治亞，尊重這些國家的主權與國際公認邊界」。

聲明指出，美捷雙方認為，國際社會必須讓俄國在政治、經濟上更加孤立，也應對俄國侵略「縱容者」（e祭出更強硬制裁。他們也表示，會持續密切關注北京在俄烏戰事上的立場。（編輯：張佑之）1110331