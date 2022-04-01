吳釗燮：正討論如何接收更多烏克蘭學生來台

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（中央社記者賴于榛台北1日電）外交部長吳釗燮今天表示，目前台灣援助烏克蘭鄰國協助難民事宜，但未來不排除直接協助在烏克蘭境內流離失所的民眾；另外，政府也正討論，如何接收更多烏克蘭學生來台求學。

吳釗燮今天主持「台灣賑濟烏克蘭難民國際記者會」，同時接受媒體時事問答。

對於募款金額未來用途，吳釗燮說，從媒體上可以看到，單從烏克蘭抵達波蘭的難民就逾200萬人，何況尚有捷克、斯洛伐克等國也在接收難民，而難民會增加當地國負擔，到當地時也極需協助，因此募款後透過鄰國政府協助難民是很直接的幫助。

吳釗燮說，這次募集的善款共3000多萬美元，包含今天援助，共有2000萬美元將送至中東歐，但未來不排除用於協助烏克蘭境內流離失所的民眾，「剩下1000萬餘元（美元）正討論中，有結果會儘早說明」。

對於是否接納更多烏克蘭人到台灣，吳釗燮則說，在台烏克蘭人，如果有親屬成為難民希望到台灣來，若持有親屬關係等證明，政府會予以最寬考量，給予特別的入境許可，若有需要延長在台期限，也將予以延長。

他還說，外交部目前正與駐台機構、大學或是政府其他單位討論，如何接收更多烏克蘭學生來台求學。

另外，媒體提問，中國政府批評台灣捐助烏克蘭，是在利用他人的災難，吳釗燮則說，有注意到中方的表態，但事實上，無論台灣做什麼善事中共都不喜歡。

吳釗燮說，曾有前駐美外交官對他表示，只要做了什麼事情讓中國不高興，那一定是做對的。

他說，台灣民眾的善心都是自動自發、出自真心，沒有額外意圖，也沒有要利用他人災難的想法，因為烏克蘭發生的事情確實十分悲傷，連學校跟家戶都受到轟炸，簡直就像俄羅斯對烏克蘭無差別屠殺一般。

吳釗燮說，俄羅斯這種行為一定要譴責與制裁，因此台灣也加入譴責與制裁的行列。

另外，外交部的推特（Twitter）發文若署名「JW」，代表推文由吳釗燮所發。他今天被問及是否考慮設立個人推特時表示，加註署名的做法行之有年，若要單獨開設推特，可能要等他離開外交部的職位。（編輯：蘇志宗）1110401