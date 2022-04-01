美官員稱照片證明俄國襲擊糧倉 恐衝擊全球糧食供應

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烏克蘭在2020到2021年是全球第4大穀物出口國，世界各國官員擔心，俄羅斯入侵烏克蘭會衝擊全球糧食供應。圖為小麥田。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓/紐約聯合國總部31日綜合外電報導）路透社獨家報導，美國政府照片顯示一名美國官員所說的情況，可見烏克蘭東部有糧食儲存設施受損，這表明俄羅斯攻擊的嚴重程度，影響全球糧食供應。

路透社目擊的兩張黑白影像顯示烏克蘭東部的長方形建築物在1月時還完好無損，但到了3月可見屋頂受損，以及所謂被炸出的坑洞。

這名美國官員在評論這些非機密影像時說，美方有消息指稱俄軍一再破壞烏克蘭東部的糧食儲存設施。

這名官員表示：「截至3月下旬，至少有6座糧食儲存設施因這些攻擊而受損。」

烏克蘭在2020到2021年是全球第4大穀物出口國，世界各國官員擔心，俄羅斯入侵烏克蘭會衝擊全球糧食供應。

這名官員說：「俄羅斯肆意毀損這些穀物筒倉，是（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）開戰如何直接影響烏克蘭百姓及危及全球糧食安全的一個明顯例子。」

官員還說：「在非洲和中東各國仰賴烏克蘭小麥出口的情況下，這些糧食庫存和儲存設施遭到破壞，恐會導致供應短缺及價格上漲，讓早已脆弱的經濟體情況雪上加霜。」

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）3月29日在聯合國安全理事會會議上表示，俄軍轟炸了至少3艘從黑海港口運載貨物到世界其他地方的民用船隻，包括1艘由1家農業綜合企業租用的船。

雪蔓說，烏克蘭已表示，俄羅斯積極鎖定穀物筒倉和糧食儲存設施攻擊。

黑海是糧食、原油和石油產品運輸大動脈。臨海國家除了烏克蘭和俄羅斯外，還有保加利亞、羅馬尼亞、喬治亞和土耳其。

雪蔓表示，俄羅斯海軍堵住進入烏克蘭港口的通道，基本上切斷了糧食出口，據報俄軍擋下大約94艘為全球市場運送糧食的船隻抵達地中海。

她說：「考量到俄軍構成的威脅，難怪現在很多貨主或託運人在派船進入黑海、甚至到俄羅斯港口時會猶豫不決。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）駁斥雪蔓的說法。他指控烏克蘭軍隊和「民族主義者」朝逃離的平民開槍，還說「而今卻有人指稱我們在轟炸運載糧食的船隻和穀物倉庫」。

烏克蘭昨天指控俄羅斯在黑海埋設地雷，並說土耳其和羅馬尼亞外海不得不掃雷，拆除其中一部分，以免區域重要商船航運面臨的風險升高。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110401