政院穩定物價 玉米小麥減稅、桶裝瓦斯天然氣凍漲至6月底

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行政院3月28日宣布，民生用天然氣、桶裝瓦斯維持至6月底不漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北28日電）行政院今天說，為穩定民生物價，繼前2波實施減徵關鍵原物料稅負至4月底後，再度推出第3波減免措施，相關稅負減免期限延至今年6月底；民生用天然氣、桶裝瓦斯維持至6月底不漲。

行政院晚間透過新聞稿指出，近期俄烏戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，考量國際能源、大宗物資等價格於高檔波動，為穩定民生物價、減輕業者營運負擔，行政院副院長沈榮津25日邀集經濟部、農委會、財政部、法務部、公平會及國發會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料等變動情形。

行政院今天核定，繼前2波實施減徵關鍵原物料稅負至4月底後，再度推出第3波減免措施，相關稅負減免期限延至6月底。

行政院指出，包括延長汽柴油貨物稅調降期間，為因應國際原油價格上漲，去年12月起調降汽柴油貨物稅，並在今年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降新台幣2元、柴油每公升共調降1.5元，原預訂至4月底，延長至6月底。

行政院表示，第2，延長小麥關稅調降期間，以及延長黃豆、小麥、玉米營業稅調降期間，確保民生物資量足價穩。目前國內已掌握黃豆、小麥、玉米未來4到6個月所需貨源均已下單，供應無虞。為確保國內價格穩定，小麥機動調降關稅及進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅延長2個月，至6月底。

行政院說，第3是延長牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅調降期間。考量國際牛肉、奶油及烘焙用奶粉價格持續維持高檔，國內餐飲及烘焙業價格上漲壓力大，牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅減半延長2個月，至6月底。

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行政院指出，第4，延長水泥（卜特蘭一型）貨物稅調降期間。由於國際煤價持續上揚，推升水泥生產成本，為減緩營建成本壓力，水泥貨物稅減半延長2個月，至6月底。

行政院表示，為避免物價波動影響國內民生經濟，政府啟動第3波穩定物價措施，延長調降營業稅、關稅、貨物稅至6月底。民生用天然氣、桶裝瓦斯維持至6月底不漲，以協助於廠商減輕營運成本負擔。呼籲廠商共體時艱，主動採取平穩物價作為，響應政府政策，協力穩定國內物價。（編輯：林興盟）1110328