95無鉛汽油若漲到35元 中油及政府將吸收75%漲幅

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經濟部表示，未來若95無鉛汽油每公升上漲至35元，將由中油及政府吸收75%漲幅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北24日電）國內物價上漲，主計總處今天表示，目前評估消費者物價指數（CPI）年增率為2.4%至2.7%間；經濟部則說，未來若95無鉛汽油每公升上漲至35元，將由中油及政府吸收75%漲幅。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、經濟部、中央銀行、公平交易委員會、行政院主計總處等部會首長列席就「近來國內物價飛漲成因與打擊民生犯罪查察情形」進行專題報告，並備質詢。

行政院主計總處副主計長蔡鴻坤表示，消費者物價指數（CPI）年增率原本預測今年2月為1.93%，預測時俄國還沒入侵烏克蘭，後來入侵後，國際多項物資大幅上漲，下次預測是5月下旬；依目前狀況評估CPI年增率約漲0.5%至0.7%，來到2.4%至2.7%之間。主計總處負責物價調查，3月的資料還沒出爐，因目前各地正在調查中，後續會回傳至總處。

中央銀行副總裁嚴宗大表示，國際原油及穀物等原物料價格攀升，加上貨運費高漲，帶動國內進口物價走高，輸入性通膨壓力大；預測今年上半年CPI年增率居高，但將隨原油價格漲幅減緩，於年中回降。

經濟部提出書面資料指出，穩定物價作法部分，面對國際大宗物資及能源價格上漲，帶來國內物價上漲壓力，行政院已跨部會啟動「穩定物價小組」運作機制，強化民生物資價格穩定，包括機動調降關稅、貨物稅及營業稅，並嚴查囤積及哄抬，期能降低因預期心理可能造成的物價上漲。

資料顯示，國營事業配合政府穩定物價部分，國內油價已啟動亞鄰國家最低價及油價平穩機制，加大吸收油價漲幅至50%，未來若95無鉛汽油上漲至新台幣35元，將由中油及政府吸收75%漲幅；並配合貨物稅調降，汽油每公升已降2元、柴油降1.5元。

此外，國內天然氣價格與油價連動，為照顧民眾生活，民生用桶裝瓦斯至今年4月底不調漲；另責成台糖公司沙拉油（3公升） 及小包裝民生用糖價格不調漲。

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另外，立法委員江永昌質詢，立法院今天審查國家安全法修正案，增訂經濟間諜罪，但國安法除了自然人責任，也應追究背後的法人責任，條款設計恐造成舉證責任與處罰認定不明確，要求修法時應注意，以免出現不能單獨對法人究責的後果。

法務部長蔡清祥回應，檢察官會代表國家負起舉證責任、證明法人監督有疏漏，但法人被告也會舉證證明自己有盡力防免經濟間諜犯罪。（編輯：李亨山）1110324