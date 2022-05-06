4月外食費漲5.56%近13年半最大漲幅 加油買菜都變貴

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行政院主計總處統計，4月CPI年漲3.38%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也達2.53%，漲幅雙雙較上月擴大；民眾採買民生用品時，很可能對於荷包變瘦更有感。圖為民眾在台北松山車站店家消費購物。中央社記者吳家昇攝 111年5月6日

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）物價驚驚漲，主計總處今天公布4月消費者物價上漲率（CPI）已經連續2個月超過3%，且漲幅持續擴大至3.38%，續創逾9年半最大漲幅，外食費更是狂漲5.56%，創近13年半最大漲幅。

主計總處統計，4月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 年漲3.38%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也達2.53%，漲幅雙雙較上月擴大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，4月CPI的七大類項目全數上漲，除了蔬果受到天候影響，蛋、肉也因為雞、豬等飼養成本增加，價格均持續上漲。

此外，國際油價居高，4月油料費上漲14.92%；外食費也因為部分廠商反映食材成本上升，有漲價行為，導致外食費漲幅衝上5.56%，創下2008年12月以來、近13年半最大漲幅。

曹志弘也點出外食費漲幅較大的類別，以中式早點漲9.65%最高、西式早點7.27%居次，而中式米食、中式麵食、火鍋也都有超過6%的漲幅。

4月17項重要民生物資CPI漲幅也擴大至4.41%，不只罕見突破4%，更創下逾7年最大漲幅；其中麵粉、麵包分別大漲7.3%、7.64%，均是逾十年最大漲幅。

若按購買頻率觀察，「每月」至少購買1次者漲了7.14%，創逾13年半新高，原因就是加油、買菜、外食都貴。曹志弘坦言，民眾常購買的品項漲幅多明顯大於整體CPI，所以民眾對於這波物價上漲感受會特別深。

曹志弘進一步指出，受到俄烏戰事影響，國際農工原物料雖然漲幅一度收斂，但短期大幅下跌的機率不大；由於國內原物料高度仰賴進口，在廠商生產成本沒辦法大幅下降的情況下，「國內物價上漲壓力還是很大」。

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不過曹志弘認為，通貨膨脹定義是物價全面、持續、顯著上漲，國內有物價上漲壓力，但還不到通膨的地步；他也分析，各國政府均積極抑制通膨，且國內下半年有基期墊高的因素，可以預期CPI第3季起會慢慢收斂。

曹志弘補充，5月漲幅持續高於3%的機率蠻大，但漲幅應該會比4月小，接下來隨著天候趨穩、基數墊高，CPI漲幅也會縮小，「整體CPI高點應該在第2季」。（編輯：潘羿菁）1110506