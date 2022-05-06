4月CPI飆3.38%續創9年半最大漲幅 通膨壓力居高不下

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行政院主計總處6日公布，4月消費者物價指數（CPI）年增率連2月突破3%，漲幅擴大至3.38%，續創逾9年半最大漲幅，顯示國內通膨壓力依舊居高不下。民眾在光華商場逛街購物。中央社記者吳家昇攝 111年5月6日

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率連2月突破3%，漲幅擴大至3.38%，續創逾9年半最大漲幅，顯示國內通膨壓力依舊居高不下。

主計總處統計，4月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 年漲3.38%，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也達2.53%，漲幅雙雙較上月擴大。

國內物價壓力持續攀高，進一步觀察4月17項重要民生物資CPI漲幅也擴大至4.41%，不只罕見突破4%，更創下逾7年最大漲幅；其中麵粉、麵包分別大漲7.3%、7.64%，均是逾十年最大漲幅。

若按購買頻率觀察，「每月」至少購買1次者漲了7.14%，創逾13年半新高，原因就是加油、買菜、外食都貴。民眾採買民生用品時，很可能對於荷包變瘦更有感。（編輯：潘羿菁）1110506

（中央社製圖）