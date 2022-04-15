疫情未解又遇戰爭 美專家示警通膨怪獸難甩掉

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美國民間消費受物價漲勢壓抑，商務部14日公布，全美3月零售銷售月增0.5%，增幅不如2月上修後的0.8%。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市採買乳酪。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月14日

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）COVID-19造成全球供應鏈大亂，俄烏戰爭又刺激商品價格大漲，美國經濟評議會專家預期，高通膨將持續一段時間，加上多國央行緊縮貨幣政策，今年全球經濟局勢不樂觀。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的供應鏈亂局未解之際，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後遭西方國家嚴厲制裁，石油、天然氣等能源價格竄升，糧食危機隱隱浮現，全球經濟面臨的考驗有增無減，近期陸續反映在經濟數據上。

美國商務部今天公布，全美3月零售銷售月增0.5%，增幅不如2月上修後的0.8%。由於油價大漲，加油站業績月增8.9%，成為零售銷售成長主力；如剔除加油站，3月零售銷售衰退0.3%，反映民間消費受物價漲勢壓抑。

隨著美國等西方國家宣布釋出石油儲備，國際油價已從3月上旬攻上的14年高點回落。總部設在紐約的經濟評議會（The Conference Board）預期，油價漲勢可能在第2季達頂峰。

但經濟評議會預測，今年全球經濟成長率將因俄烏戰爭引發的連鎖效應而折損0.5至1個百分點。

連鎖效應之一是通貨膨脹情勢惡化，原因在於俄羅斯是能源大國，俄烏兩國都是重要糧食與肥料生產地。經濟評議會預測，今年全球通膨率將因俄烏戰爭而增加0.8至3個百分點，效應衝擊每個經濟體，就算可能因大宗商品漲價而受益的國家也難逃一劫。

此外，COVID-19大流行尚未結束，中國上海市等經濟重鎮近期以封控措施防堵疫情，部分工廠運作停擺，恐導致全球供應鏈亂象加劇，通膨更難降溫。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）今天向媒體簡報時說，疫情與俄烏戰爭造成供應鏈混亂，加上美國等國人口老化、移民政策緊縮，勞力成本高漲，「我們認為通膨會跟著我們更長一段時間」。

美國勞工部12日公布，美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，創1981年12月以來新高，也是連續第6個月通膨率高於6%。

如參考聯準會偏好、剔除食品與能源的核心個人消費支出（Core PCE）物價指數，2月年增5.4%，漲幅高於1月的5.2%，也遠高於聯準會目標2%。

40年未見的「通膨怪獸」再度來襲，原始背景是COVID-19大流行期間供需失衡。皮特森分析，聯準會3月中啟動升息循環，只能盡力解決內需過熱問題；對於供應鏈混亂、大宗商品價格大漲的供應面問題，聯準會基本上束手無策。

投資人普遍預期，聯準會為加強壓制通膨，5月初決策會議後將宣布升息2碼（0.5個百分點），有別於以往每次升息1碼的做法。

皮特森說，聯準會已暗示今年底基準利率可能接近2%，明年底接近3%，且保留任一決策會議升息2碼的彈性。如擴大升息幅度，基準利率可更快達到高水準，也讓官員日後有暫停升息以評估經濟狀態或因應金融市場亂局的空間。（編輯：郭中翰）1110415