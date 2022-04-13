傳美國5月調2碼全年升息6次 央行：台灣沒必要等幅跟進

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美國聯準會3月已經宣布升息1碼，市場預期今年還會升息6次；央行總裁楊金龍13日表示，台灣沒有必要跟進美國等幅升息。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）今年全球主要央行貨幣政策均走向緊縮，美國聯準會3月已經宣布升息1碼，市場預期今年還會升息6次；央行總裁楊金龍今天表示，台灣沒有必要跟進美國等幅升息。

美國通膨率居高不墜，美國聯準會也釋出更為鷹派的立場，市場預期5月將升息2碼，且今年還會升息6次。而台灣央行今年3月罕見地同日等幅跟進聯準會升息腳步，外界關注央行後續是否也將啟動升息循環，持續升息。

楊金龍今天出席立法院財委會時，國民黨立委林德福詢問，聯準會下次可能升息2碼、全年升6次，台灣有沒有必要跟進等幅升息；楊金龍回答沒有必要，隨後再次重申「確實沒有必要」。

至於後續要升息多少，楊金龍說明，央行後續將密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。

楊金龍補充，一般認為，今年第3季過後通膨率會慢慢下降，但實際情況還要看全球經濟情勢以及通膨狀況，央行將每季舉行理監事會議檢討貨幣政策步調。

立委進一步詢問，近期理事會議央行有沒有討論今年預計升息幾碼，楊金龍表示，沒有做相關討論，全年要升幾碼得視經濟情況而定。（編輯：潘羿菁）1110413