新台幣貶破29元成新常態？專家分析3關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會鷹派立場明確、俄烏戰事遲未結束，以及本土疫情延燒等利空籠罩之下，台灣今天上演股匯雙殺，新台幣匯率盤中更摜破29元重要整數關卡；外界關注台幣是否迎來29元新常態，專家分析，3件事情發展是關鍵。

美股科技股走跌，台灣也受到拖累，台股今天震盪走低，收盤重挫236點，新台幣匯率同步下殺，早盤一度重貶1.4角、摜破29元整數關卡。

匯銀主管分析，近期新台幣貶勢較重，但這一波到了29元，「波段性貶幅也夠了」，預估短線新台幣匯率會在28.8元至29.3元的區間震盪，不至於很快看到29.5元，央行也可能稍微擋一下，緩解新台幣的貶值壓力。

「台灣經濟基本面不差，但市場氛圍讓新台幣易貶難升」，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認同短期新台幣偏貶格局難以扭轉，他進一步點出3大因素，直言將是影響台幣後續走勢的關鍵。

首先，俄烏戰事處於「歹戲拖棚」的階段，陳有忠指出，戰事拖得愈久，愈動搖外資的持股信心，如果俄烏戰爭遲未停歇，外資料將延續調節策略、賣股匯出，台幣也會承受貶值壓力。

其次，市場看法認為美國聯準會5月升息2碼的機率頗高，畢竟俄烏戰事加劇通膨壓力，美國最新公布的通膨數據甚至可能朝向兩位數邁進，迫使聯準會加速升息腳步及縮表；而國際熱錢撤離新興市場、湧入美國之下，新台幣因此露出疲態。

陳有忠接著分析第三點，台灣第2季一向是出口淡季，順差沒那麼大、出口商拋匯壓力減弱，同時美元需求又大，便加劇台幣貶壓。

新台幣貶破29元的重要心理關卡後，匯銀主管認為，基於兩大因素，接下來台幣應該會盤整一段時間；一是美國即將公布匯率報告，美方態度一向不樂見台幣貶值太多，「台灣官方要對美國交代，台幣還是會守一下」。

另外，匯銀主管表示，台灣3月消費者物價上漲率（CPI）跳升至3.27%，是近年來罕見的較大漲幅，物價上漲壓力已經很大，如果台幣貶幅還在擴大，會導致輸入性通膨更嚴重，因此預期央行會有些動作，短期不會讓台幣貶太多。（編輯：潘羿菁）1110411